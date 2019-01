Danmarks absolutte superstjerne Mikkel Hansen har ofte været en torn i øjet på det ellers så suveræne franske landshold.

Især dukker OL-finalen i 2016 nok op som et skræmmebillede på nethinden hos de franske 'Les Experts'.

Men alligevel har Frankrig ikke tænkt sig at bruge så meget krudt på Mikkel Hansen i forberedelsen til fredagens VM-semfinale i Barclaycard Arena i Hamborg.

»Det er ikke en Mikkel Hansen-kamp for os,« understregede den franske assistentlandstræner, Guillaume Gille.

Mikkel Hansen ved torsdagens træning i Hamborg. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Hansen ved torsdagens træning i Hamborg. Foto: Liselotte Sabroe

»Mikkel kommer til at score mål i kampen mod os. Og han kommer os også til at score mål i den efterfølgende kamp. Så længe han spiller, kommer han til at score mål. Det kan ikke undgås, så derfor er han ikke vores store prioritet.«

»Vi koncentrerer os om at spille den bedst mulige kamp, og resten er ikke vigtigt for os,« pointerede Gille.

Assistentlandstræneren, der sammen med tidligere forsvars-hardhitter Didier Dinart styrer de franske verdensmestre, forventer en meget svær opgave mod det danske landshold, der har vundet samtlige otte VM-kampe indtil videre.

Og Gille mener, at danskerne er ligeså stærke som under OL i Rio de Janeiro.

Mikkel Hansen og Morten Olsen fejrer OL-sejren i 2016. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Mikkel Hansen og Morten Olsen fejrer OL-sejren i 2016. Foto: FRANCK FIFE

»Princippet og strukturen i holdet er den samme. Alle deres nøglespillere har spillet sammen i flere år nu, og deres måde at spille på har været den samme i flere år.«

»Det danske hold er ligesom et klubhold, og det er derfor, de er så farlige,« advarede franskmanden.

Semifinalen mellem Danmark og Frankrig, der har vundet seks VM-kampe, spillet én uafgjort og tabt én, fløjtes i gang fredag klokken 17.30. Den anden semifinale står mellem Norge og Tyskland.

Finale og bronze-kamp spilles i Boxen i Herning på søndag.