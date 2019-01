Hans Lindberg får træningstid tirsdag og satser stærkt på VM.

Den erfarne højre fløj Hans Lindberg var ikke med i de netop overstået testkampe mod Ungarn.

Füsche Berlin-spilleren har døjet med en lægskade, men ved mandagens presseseance fortalte Hans Lindberg, at forløbet går efter planen.

»Jeg har trænet noget intervalløb i dag, og det gik rigtig godt. Tirsdag træner jeg med på banen, og det er igen en test for at se, hvordan tingene reagerer,« fortæller Hans Lindberg til B.T. Sport og fortsætter:

Hans Linderbeg under søndagens testkamp mod Ungarn.

»Jeg er positiv og fortrøstningsfuld. Læggen reagerede som sagt rigtig godt i dag, men med sådan noget, så er det jo bare en forkert bevægelse, der skal til. Men, altså... Det er svært at sige. Jeg tror og håber bestemt på et positivt resultat.«

Selvom Hans Lindberg endnu ikke endegyldigt kan klarmelde sig, satser han på at være blandt de 16, der torsdag aften synger nationalmelodien før VM-premieren mod Chile.

»Det er selvfølgelig det, jeg håber på. Det er klart, at det er irriterende at have sådan en fase, hvor man skal på skånekost og ligesom rende rundt og være et spørgsmålstegn, når det er det her, man har forberedt sig på det seneste halve år.«

»Heldigvis har det jo kun været de seneste fem dage, jeg har rendt rundt med det, så det går nok. Man glemmer i hvert fald ikke at spille håndbold,« siger en smilende Hans Lindberg.

Hans Lindberg har scoret 718 mål for Danmark.

Under landsholdets to sidste testkampe inden VM har Hans Lindberg siddet bag den danske bænk. Derfor har han også på nærmeste hold kunne følge de danske præstationer.

»I den første kamp havde vi et rigtig højt niveau. Det bar også præg af et ungarsk hold, som slet ikke var klar. Det var de til gengæld søndag. Man kunne godt mærke, de havde noget at revanchere. Problemet for os var så bare, at vi overhovedet ikke var klar. Vi spillede en omgang kummerligt håndbold.«

»Det var måske et lille wake-up call for os. Hvis vi ikke er der, så er de andre hold så gode, at de kan volde os problemer, hvis man ikke er der. Det viste Ungarn jo. Så forhåbentlig har vi lært, at når VM starter torsdag, er der 17 dage, hvor vi skal være der hver eneste gang,« siger Hans Lindberg.

Hans Lindberg er den spiller med flest landskampe blandt de nuværende landsholdsspillere. 261 gange har han optrådt i rødt og hvidt.