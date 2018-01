Granatchok! Det beskriver nok bedst den tilstand, de danske spillere var i, da de mandag aften skulle beskrive det sensationelle EM-nederlag på 27-28 til håndboldminiputten Tjekkiet.

Et nederlag, der kan spænde ben for de danske drømme om EM-guld i Kroatien.

Forsvarskæmpen René Toft Hansen var blandt de første spillere til at sætte ord på den enorme skuffelse, og han lagde ikke skjul på sin frustration over den danske indsats og indstilling.

»Vi må kigge på os selv, og det var ikke godt nok i dag (mandag, red.). Det er simpelthen for slapt i forsvaret" Mange gange har vi egentlig fat i dem, men vi giver dem alligevel lov til at løbe forbi os. De fortsætter, mens vi regner med, at der bliver fløjtet for frikast. Det er bare alt, alt for slapt.«

»I den anden ende er vi også for slappe i afslutningerne. Vi er alt for ukoncentrerede. Det er godt nok højt at flyve, dybt at falde,« fortalte René Toft Hansen, der også erkendte, at Danmark nok undervurderede tjekkerne.

»Vi var virkelig ovenpå efter Ungarn-kampen, og måske troede vi, at vi kunne alt for meget. Tjekkerne tabte jo med 15-16 mål til Spanien, og jeg tror, at vi undervurderede dem lidt for meget.«

Danmark møder ondag aften Spanien. En dansk sejr her, og en ungarsk sejr over Tjekkiet betyder, at det danske landshold alligevel kan tage maksimumpoint med sig over til mellemrunden, hvor hold som Tyskland og Makedonien venter.

Men først skal Spanien slås, og det kan blive svært nok, advarer René Toft Hansen.

»Det er en hård én lige nu, men der er ikke andet at gøre end at kigge fremad. Vi må jo spille bedre mod Spanien, og kan vi vinde den kampe, må vi se, hvor mange point vi tager med os over i mellemrunden. Men der skal virkelig ske noget, for kommer vi med den samme sløve indstilling mod Spanien, så kan vi også få ørerne i maskinen der. Det har vi jo prøvet før,« lød det fra stregspilleren, der nok henviste til VM-finalen i 2013, hvor Danmark tabte hele 19-35 til spanierne.