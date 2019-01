Det danske håndboldlandshold får følgeskab af to F-16-fly, når de mandag flyver fra Karup til København.

To F-16-fly vil følge de danske håndboldherrer fra Karup i Midtjylland til København, hvor de mandag bliver hyldet på rådhuset ovenpå søndagens VM-guld.

Det oplyser Forsvaret mandag eftermiddag på sin hjemmeside.

- Forsvarets medarbejdere er ligesom resten af befolkningen stolte over den store præstation.

- Vi vil gerne sige tillykke på vores måde, siger Anders Rex, der er chef for Flyverkommandoen til Forsvarets hjemmeside.

Søndag vandt Danmark VM-finalen i Herning med 31-22 over Norge. Det var første gang, at de danske håndboldherrer gik hele vejen ved et VM.

Spillerne blev efterfølgende fejret i Herning til langt ud på natten, og fra klokken 17 fortsætter hyldesten på Københavns Rådhus.

Forsvaret oplyser, at de to F-16-fly, der følger landsholdet, alligevel skal på vingerne for at træne.

- I dag træner vi derfor at identificere, inspicere, følge og filme flyet. Så flyvningen giver mening på flere måder, siger Anders Rex.

/ritzau/