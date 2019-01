Randers HK fulgte med København Håndbold i store dele af kampen, men tabte alligevel.

For ottende kamp i træk måtte Randers HK fredag gå fra banen som tabere i kvindernes håndboldliga.

Denne gang var det de forsvarende danske mestre, København Håndbold, der var for stor en mundfuld for Randers, der på hjemmebane tabte 21-26.

Randers HK ligger efter nederlaget stadig på 12.-pladsen i ligaen med otte point, mens København Håndbold med fredagens sejr nu er á point med Team Esbjerg på tabellens tredjeplads. Begge hold har 24 point.

Fredagens kamp startede tæt. Københavnerne fik ganske vist hurtigt bragt sig foran 4-1, men midtvejs i første halvleg stod der 7-7.

Der var også lighed ved pausen, hvor måltavlen viste 12-12.

Heller ikke i anden halvlegs begyndelse formåede et af de to hold at distancere sig fra det andet.

Efter ti minutter stod det stadig lige, men derefter begyndte hovedstadsklubben at trække fra.

Med lidt under ti minutter tilbage var forskellen oppe på seks mål, og så var der efterhånden ikke megen tvivl om kampens udfald.

Hjemmeholdets Line Hougaard blev med seks mål kampens topscorer.

Randers HK's seneste sejr i ligaen var mod Ringkøbing 12. oktober.

/ritzau/