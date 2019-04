Team Esbjerg har kun tabt én af de seneste 27 kampe inden fredagens møde med Viborg i DM-slutspillet.

Team Esbjerg er allerede klar til DM-semifinalerne i kvindehåndbold, men det betyder ikke, at de resterende puljekampe er uden betydning.

Det kan få afgørende betydning, om holdet slutter som nummer et eller to i gruppespillet. Førstepladsen udløser nemlig en sidegevinst i form af hjemmebane i en eventuel tredje semifinalekamp.

- Det store mål er nu at vinde puljen, siger Team Esbjergs cheftræner, Jesper Jensen, i en pressemeddelelse.

Esbjergenserne kan selv sikre sig førstepladsen med en sejr på hjemmebane over Viborg HK fredag eftermiddag.

Samtidig forsøger holdet at videreføre den fine forårsform til de afgørende kampe om medaljer. Team Esbjerg har kun tabt én af de seneste 27 kampe.

Fredagens modstander, Viborg, har udspillet sin rolle i kampen om billetterne til semifinalen.

- Både over for os selv og især over for alle andre vil der ikke være nogen grund til at ødelægge den fine statistik.

- Hvad angår kampen mod Viborg er det svært at vide, hvilken retning de går i efter at have mistet muligheden for en semifinaleplads. Derfor skal vi holde fokus på, at vi selv har noget at spille for, siger Jesper Jensen.

Team Esbjerg og Viborg møder hinanden klokken 17. På det tidspunkt kan vestjyderne allerede have sikret sig førstepladsen i puljen.

Det sker, hvis Herning-Ikast Håndbold i fredagens tidlige kamp taber til Aarhus United.

De to hold er i direkte duel om den anden plads i semifinalen. Før kampen har Herning-Ikast fem point mod aarhusianernes fire.

Alle hold mangler at spille to kampe i gruppespillet.

/ritzau/