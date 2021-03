Herning-Ikast blev slået i Nykøbing Falster og forspildte en mulighed for at sikre sig fjerdepladsen.

Efter en ellers svingende sæson er Nykøbing Falster tilsyneladende ved at finde melodien kort før afslutningen på grundspillet i kvindernes håndboldliga.

Mandag vandt NFH for fjerde gang i træk, da det på hjemmebane blev til 30-25 over Herning-Ikast.

Dermed fortsætter falstringerne med at arbejde sig op gennem tabellen og ligger nu side om side med København Håndbold på femtepladsen.

Anført af en veloplagt Kristina Kristiansen lod holdet sig ikke gå på af en halvdårlig start på begge halvlege.

Nykøbing-spillerne arbejdede sig tilbage i kampen, og det endte med en forholdsvis klar sejr.

Hjemmeholdet førte 13-12 efter en første halvleg, som Herning-Ikast ellers havde ført gennem lange perioder.

Efter pausen knækkede kampen, da NFH scorede syv mål i træk og vendte 16-18 til en føring på 23-18.

Veteranen Sabine Englert gjorde ellers sit med 14 redninger i gæsternes mål, men det var primært i den anden ende af banen, at det kneb for midtjyderne.

Normalt stærke spillere som Helene Fauske og Ingvild Bakkerud brændte for meget, og det kunne holdet ikke bære mod det velspillende hjemmehold.

Herning-Ikast kunne med en sejr endegyldigt have sat sig på fjerdepladsen, som giver et point med i slutspillet.

Holdet har dog gode chancer for at sikre sig det vigtige point. Med to spillerunder tilbage har midtjyderne tre point mere end forfølgerne København og NFH.

/ritzau/