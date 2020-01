Resultaterne har ikke været gode nok.

Sådan lyder begrundelsen fra Dansk Håndbold Håndbold for at afslutte samarbejdet med landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

»Det har langt fra været en analyse, hvor resultatet trækker i én retning. Der kan helt klart tales for og imod at fortsætte med Klavs ved roret,« siger DHF-sportschef Morten Henriksen til forbundets hjemmeside og fortsætter:

»Men efter at have været hele vejen rundt er vi i fællesskab blevet enige om, at tiden er til at gå hver til sit i den forhåbning, at en udskiftning på trænerposten kan medvirke til at finde de sidste procent, der skal til for at opnå de eftertragtede medaljer

Det var B.T., der onsdag kunne afsløre nyheden om, at Klavs Bruun Jørgensen stopper som landstræner efter fire et halvt år på posten. Kort efter bekræftede forbundet så selv nyheden, der er sket 'efter grundig evaluering'.

Det sker få uger efter, at det danske landshold registerede det dårligste VM-slutrunderesultat i 16 år med en niendeplads - og en misset OL-kvalifikation.

Fra DHFs side er der også grund til at rose den nu tidligere landstræner.

»Da vi ansatte Klavs, var det blandt andet, fordi vi forventede, at han med sin kontante tilgang og store portion empati havde kompetencerne til at samle truppen og skabe en fornyet holdånd. Og det må jeg bare sige, at Klavs er lykkedes med i stor stil. Det er et helt nyt landshold både fysisk og mentalt, vi står med i dag i forhold til for fem år siden. At vi så ikke er lykkedes med de sidste få procent i forhold til de sportslige resultater, det er bare så ærgerligt,« siger Morten Henriksen:

Klavs Bruun Jørgensen fik fire et halvt år som landstræner. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Klavs Bruun Jørgensen fik fire et halvt år som landstræner. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi har rigtigt meget at takke Klavs Bruun Jørgensen for, både når det handler om holdets fysiske og mentale udvikling og for hans store engagement og dedikationen til kvindehåndbolden. Personligt vil jeg også gerne takke for et rigtigt godt samarbejde, som, jeg er ked af, skal slutte nu.«

Klavs Bruun Jørgensen siger: »Når de sportslige resultater ikke er der, er der grænser for, hvor langt man kan trække den. Men det er da ingen hemmelighed, at det har været en svær beslutning, vi har måttet træffe. Jeg er særligt ked af at stoppe det gode samarbejde med pigerne, der har udviklet sig helt utroligt meget de sidste år. Jeg håber, de fortsætter ad den vej, de er trådt ind på med at tage mere ansvar for deres egen udvikling og blive ved med at forvente mere af deres omgivelser, som også forventer meget af dem.«

Der er endnu ikke en ny landstræner på plads.

Næste store opgave er EM på hjemmebane til december, hvor DHF i forbindelse med onsdagens landstræner-exit melder ud, at 'målet er medaljer'.