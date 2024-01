EM-kampen mellem Frankrig og Kroatien blev præget af uroskabende tilskuere.

De franske spillere blev generet af kroatiske fans, som kastede en kop efter franskmændene og overdyngede dem med skældsord.

Ifølge franske Nicolas Tournat var der racistiske ord iblandt.

Det europæiske håndboldforbund – EHF – bekræfter overfor B.T., at en person blev ført ud af hallen ved episoden.

»Hændelsen i Köln går klart imod håndboldens ånd og værdier. Personen blev eskorteret væk fra sit sæde af sikkerhedsvagter,« skriver pressechef Thomas Schöneich og fortsætter:

»Emnet er blevet diskuteret internt i forbundet for at sørge for, at vi kan gøre vores bedste for, at det ikke sker igen. Og vi vil også adressere det kroatiske håndboldforbund,« lyder det.

B.T. har spurgt opfølgende til påstanden om racisme, det har EHF ikke svaret på, men de har netop udgivet en pressemeddelelse, hvor man tager afstand.

»Vi fordømmer alle former for racisme,« lyder det, og man tilføjer, at man foruden det kroatiske håndboldforbund også vil diskutere med arrangørerne fra Tyskland, hvad der kan gøres for at forhindre det.

Det kroatiske håndboldforbund vil også få en løftet pegefinger, da de er ansvarlige for deres tilskuers ageren under kampene.

Frankrig vandt det tætte opgør med 34-32 og ligner en stærk kandidat til en semifinaleplads.

Nederlaget gjorde i stedet livet svært for kroaterne, der har kniven for struben i sine sidste mellemrundekampe.