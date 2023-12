Er det for dyrt at se VM-håndbold i Herning i disse dage?

B.T. er i de seneste dage blevet kontaktet af mange fans, der enten finder priserne for dyre eller helt har valgt at blive hjemme på grund af prisniveauet. Det sås tydeligt i fadæsen mod Japan, hvor tusinder af pladser var tomme.

Til kampen mod Polen lørdag ligger billetprisen for en voksen mellem 335 kroner og 685 kroner, mens et barn under 12 år skal give mellem 260 kroner og 523 kroner.

Næstformand i DanskHåndbold og formand for VM-organiseringskomiteen, Jan Kampmann, afviser at sætte priserne ned.

Fan: Sæt priserne ned Marianne Poulsen er håndboldfan og var på plads til åbningskampen mod Serbien, hvor hun gav 580 kroner for at komme ind. Hun synes, at prisniveauet er højt for den almindelige dansker. »Min pointe er bare, at der er inflation og et generelt hårdt pres på økonomien, og så er det bare svært at prioritere at bruge 1000-1500 kroner på en håndboldkamp, selvom man rigtig gerne vil.« »Jeg kunne godt overveje at se flere kampe, hvis prisniveauet var lavere. Jeg har rigtig meget familie i Jylland, og jeg tror mange af dem kunne finde på at køre til Herning, hvis man kunne få en billet til 200 kroner. Det er en kæmpe forskel.« »Hvis Madonna kommer og spiller fire koncerter, så ser vi hende jo ikke igen. Her har vi en slutrunde, hvor Danmark spiller flere kampe. Der skal nok lidt mere prisinicitament til at tiltrække folk, hvis man gerne vil have fyldt hallen til alle kampe.« Hun håber, at priserne bliver sat ned, som Norge har gjort i et enkelt fremstød. »Det ville være fedt. Jeg tror, det vil tiltrække rigtig mange, hvis man gjorde det. Man ville også signalere, at 'okay, vi har forstået, at det var for dyrt, vi gør noget ved det'.«

Føler du, I har sat et fair billetprisniveau?

»Jeg føler, vi har en fair pris. For 300 kroner + billetgebyr kan man komme ind og få 2-3 kampe og samtidigt få nogle timer i fanzonen. Vi føler, at vores produkt passer til prisen. Det er klart, at priserne stiger, som vi skrider frem i turneringen. Kategori 3-billetterne stiger ikke i samme takt som de andre billetter. Man skal også se på, at vi har haft nogle kampe, der var tæt på udsolgt. Selv mod Japan føler man ikke, der er mange, men der sidder over 6.000. Det gør nogenlunde, som vi havde håbet.«

Har I haft ambitioner om at fylde hallen til alle kampene?

»Det var nok lidt for optimistisk, hvis man havde det. Vi havde håbet, at vi var lidt flere mod Chile. Hvis folk vidste, hvor svær kampen mod Japan egentlig ville være, tror jeg også, flere havde valgt den. Vi kan jo se, der kommer mange mennesker mod Polen. Og det ser også godt ud mod Tyskland.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Afspejler det sig i priserne, at jeres eneste indtægtskilde under VM er billetterne?

»Nej, jeg synes faktisk, vi har sat prisen i forhold til det produkt, vi kommer med. Vi har ingen intentioner om at sætte priserne ned. Vi synes, det harmonerer meget godt med håndbold i verdensklasse sammen med en totaloplevelse, vi kan give med fanzone. For os er det i tråd med det, vi gerne ville.«

Norge har kørt et enkelt fremstød på 200 norske kroner for en billet, hvis man køber tre. Kunne I finde på det?

»Nej, det kommer ikke til at ske. Det er vi allerede for god belægning på til at gøre. Men det er klart, jeg er med på, at hvis man er en familie, der skal af sted. Men jeg tror ikke, det er billetprisen, jeg tror, det kan hænge sammen med tidspunktet, der spilles på.«

Til kampen mod Japan, som Danmark chokerende tabte 26-27, var der 6700 tilskuere i Jyske Bank Boxen, der kan huse 12.500.

Torsdag var der solgt 8500 billetter til kampen mod Polen. Hos forbundet forventer man, der kommer over 10.000 til kampen.