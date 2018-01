Det Europæiske Håndbold Forbund (EHF) afviser, at der var tale om 'en vennetjeneste' til det rumænske dommerpar, som blev påsat bronzekampen mellem Danmark og Frankrig.

Det siger kommunikationschef i EHF, JJ Rowland, til TV 2 SPORT.

»EHFs valg af dommere til kampe er baseret på deres evner og præstationer i mesterskabet - ikke på baggrund af noget andet,« siger JJ Rowland.

Dommerne fik en noget uheldig rolle i søndagens kamp mellem Danmark og Frankrig.

Den danske håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen ville efter Danmarks 29-32-nederlag i EM-bronzekampen ikke kommentere direkte på de rumænske dommere Constantin Din og Sorin-Laurentiu Dinus, men han sagde dog, at det i den grad lignede en 'vennetjeneste', at dommerparret, som angiveligt dømte sin sidste kamp på internationalt niveau, blev påsat kampen.

»Jeg udtaler mig ikke om dommernes præstation, men jeg vil dog sige, at jeg synes, det er ærgerligt for kampen og håndbolden, at vi er på et niveau, hvor vi skal give vennetjenester, fordi et dommerpar nu stopper deres karriere. Det er rigtig ærgerligt,« sagde han.

Det var især en kendelse imod Rasmus Lauge, som så en anelse mystisk ud. Den danske spilstyrer blev dømt for en dobbeltdribling i 2. halvleg, som selv de franske spillere virkede forundrede over.

Mærkværdige dommerkendelser eller ej, så kan der ikke pilles ved, at danskerne var franskmændene underlegne i kampen om bronzemedaljerne.

Finalen blev vundet af Spanien, som Danmark slog tidligere i turneringen. Spanierne vandt over svenskerne, der sendte Danmark ud i semifinalen i en regulær-gyserkamp.