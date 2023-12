Danmark har nærmest intet vidst om sine første to VM-modstandere, men før Rumænien-kampen er det anderledes.

De danske håndboldkvinder er gået ind til de to første VM-kampe, nærmest uden at vide hvad der ventede dem.

Landstræner Jesper Jensen havde ikke specielt meget videomateriale på Serbien og Chile, men i optakten til tirsdagens gruppefinale mod Rumænien har han masser af minutter og generelt langt større viden.

Og det betød, at mandagens træning i Nordvest Hallen lidt nordvest for Herning blev langt mere fokuseret på modstanderen end tidligere.

- Nu kan vi for første gang gå meget ekstraordinært ind i taktikken, fordi nu har vi nogle reelle billeder af, hvad det er, vi skal møde, siger Jesper Jensen.

- Det materiale, vi havde på Serbien, var ikke særlig reelt i forhold til det, vi rent faktisk mødte. Mod Rumænien ved vi, præcis hvad der rammer os. Og det plejer vi at være gode til at zoome ind på.

I de første to kampe kom det manglende kendskab til Serbien og Chile til udtryk ved, at særligt kampenes indledning var en rodebutik uden lige.

- I klubregi ved man, at de første ti minutter ikke er altafgørende. Men her skal vi lige finde ind i nogle rytmer.

- Vi havde for eksempel ikke forberedt os på, at Chile ville gå frem med tre mand, siger Jesper Jensen, som afslører, at han helt generelt ikke havde brugt specielt meget krudt på sydamerikanerne, som godt nok kom foran 1-0, inden de fik lammetæv med 46-11.

En af landsholdets mest erfarne spillere Mie Højlund har tidligere givet udtryk for, at hun synes, det er ubehageligt, når hun ikke aner, hvad der venter hende. Og sådan er hun ikke ene om at have det, siger Jesper Jensen.

- Det er et hold, der godt kan lide genkendelighed. Der er mange spillere, der godt kan lide at vide, hvad der møder os. På klubniveau er jeg lidt mere rolig, men her er en trup, som godt kan lide strukturen. Derfor kan vi godt lide at være detaljerede og gå ned i materien, siger han.

Danmark kommer formentlig til at bruge en hel del tid på at studere Cristina Neagu, en af verdens bedste håndboldspillere i de seneste 15 år.

Det kan dog risikere at være spild af tid. Kæmpestjernen har døjet med en skade i VM-indledningen og endnu ikke spillet.

/ritzau/