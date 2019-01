For Danmarks comeback-stregspiller, Henrik Toft Hansen, bliver fredagens VM-semifinale mod Frankrig noget helt specielt.

For det første bliver det et opgør mod flere af hans kammerater fra Paris Saint-Germain - bl.a. de berygtede Karabatic-brødre, Nikola og Luka.

»Ja, det er nogle, jeg har en dagligdag med hjemme i klubben. Og nu har jeg efterhånden spillet med dem i et halvt års tid, så jeg kender dem bedre, fordi vi render utroligt meget op og ned ad hinanden hver dag.«

»Det gør, at det bliver en speciel kamp, og det kunne være sjovt at slå dem, for jeg skal tilbage til Frankrig i næste uge,« fortalte Henrik Toft Hansen efter torsdagens træning i Hamborg.

Foto: SRDJAN SUKI

Og den anden grund til, at semifinalen bliver noget særligt for danskeren, er, at kampen spilles på landsholdsstjernens gamle hjemmebane, Barclaycard Arena. Kæmpearenaen var hjemmefortet for Toft i hans to sæsoner i HSV Hamburg.

»Jeg havde to gode år i Hamborg, hvor jeg løb rundt herinde og spillede. Der er mange gode minder fra hallen. Det er en fed arena, må man sige. Og den står stadig utroligt skarpt,« fortalte Toft, der gerne vil have slettet sit seneste minde fra hallen.

»Sidste gang, jeg var her, var nok med Flensborg-Handewitt, da vi desværre tabte pokalfinalen til Kiel for to år siden.«

»Så det sidste minde herfra er selvfølgelig ikke så godt - i forhold til, at Niklas Landin og min bror stod på den anden banehalvdel og jublede.«

Henrik Toft Hansen, Mikkel Hansen og Morten Olsen under træningen i Hamburg, torsdag den 23. januar 2019.

Efter at være blevet kørt langsomt ind i truppen fik den store stregbjørn masser af spilletid i onsdagens sejr over Sverige.

»Det var dejligt at få nogle flere minutter i benene. Der er lidt ømhed, men det betyder ikke noget, når der er så få kampe tilbage af turneringen. Men alt i alt har kroppen det rigtig fint, og jeg er klar til at tage en tørn i maven.«