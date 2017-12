Hun har ikke spillet kamp siden foråret. Men når hendes klub, København Håndbold, fredag og lørdag deltager i Santander Cup’ens traditionelle Final4-stævne i JYSK Arena i Silkeborg er det ikke usandsynligt, at den hårdtskydende venstrehåndsskytte Anne Cecilie de la Cour gør comeback.

»Det er fedt at være i gang igen. Jeg har trænet hele december, og det er gået godt. Så der er en chance for, at jeg er med i kampene. Hvor stor den er, ved jeg ikke præcist. Svaret kender vores træner langt bedre end mig,« siger Anne Cecilie de la Cour, der ved sidste års EM-slutrunde i Sverige optrådte på det danske landshold og her blandt andet scorede tre gange i den tabte bronzekamp mod Frankrig.

København Håndbolds cheftræner Claus Mogensen roser Anne Cecilie de la Cour.

»Det er fuldt forståeligt, at hun 10 uger efter sin fødsel har et lille efterslæb med hensyn til at finde formen, men hun er godt på vej. Hvorvidt hun bliver så klar, at hun er med ved pokalfinalestævnet i Silkeborg, beslutter vi først meget tæt på kampen, da vi vil være sikre på, at risikoen for, at hun ikke løber ind i skader er nul. Jeg kan dog sige så meget, at vi onsdag trænede med den svenske klub H65 Höör og at Anne Cecilie var blandt deltagerne,« siger Claus Mogensen.

Anne Cecilie de La Cour karakteriserer den måde som ledelsen i København Håndbold har tacklet hendes graviditet på for eksemplarisk.

»Der har ingen negative kommentarer været overhovedet, selvom det selvfølgelig var træls for dem, at jeg ikke var med i sidste sæsons afgørende kampe,« siger Anne Cecilie de la Cour, der sidste gang var skrevet på holdkortet i klubbens vundne DM-kvartfinale mod Silkeborg/Voel.

Herefter meddelte hun, at hun var blevet gravid.

»Jeg havde et ambivalent forhold til at sidde udenfor i de to semifinalekampe. I den periode hvor disse blev afviklet troede min kæreste og jeg, at der var nogle problemer med min graviditet. Lægerne mente at der var en risiko for, at barnet var ramt af en kromosomfejl. Heldigvis viste denne frygt at være ubegrundet. Men derfor lå mit fokus under dele af slutningen på sidste håndboldsæson mere på mit barns ve og vel,« siger Anne Cecilie de la Cour, der ærgrer sig over, at København Håndbold tabte DM-finalen til Nykøbing Falster.

»Selvfølgelig ville vi gerne have vundet guld og selvfølgelig ville jeg gerne have været med i de afgørende kampe. Men jeg sad jo udenfor på grund af en lykkelig omstændighed,« siger Anne Cecilie de la Cour der glæder sig over at datteren Ellinor har det godt.

»Planen er at hun sammen med min kæreste skal med over til pokalfinalestævnet,« siger hun.

»Det er stort for klubben at være nået så langt, og selvfølgelig går vi efter at vinde. I semifinalen møder vi Aarhus, som vi har besejret tidligere i sæsonen i ligaen. Vores selvtillid er stor. Men vi har enorm respekt for Aarhus, der besejrede Viborg HK i kvartfinalen. Så selvom de ligger under os i liga-tabellen og har en række unge spillere, skal vi spille op til vores allerbedste for at sikre os adgang til finalen,« siger Anne Cecilie de la Cour, der fulgte det danske landsholds kampe ved det netop afviklede VM.

FAKTA Håndboldkvindernes 2017

Dame Håndbold Liga: Nykøbing Falster Håndboldklub besejrer i det tredje og altafgørende finaleopgør København Håndbold 27-25 og sikrer sig dermed sit første sæt DM-guldmedaljer

Super Cup: Nykøbing Falster Håndboldklubs DM-guldvindere besejrer Randers HK’s regerende pokalmestre 30-23

Pokalturneringen »Santander Cup«: fredag 29. december spilles de to semifinaler i JYSK Arena i Silkeborg (klokken 18: København Håndbold-Aarhus United og klokken 20: Team Esbjerg-FC Midtjylland). Dagen efter er der klokken 16 samme sted finale mellem de to semifinalevindere

De seneste 5 års pokalmestre

2012: FC Midtjylland

2013: Viborg HK

2014: FC Midtjylland

2015: FC Midtjylland

2016: Randers HK

De eneste 5 års pokalfightere

2012: Nycke Groot, FC Midtjylland

2013: Susan Thorsgaard, FC Midtjylland

2014: Nycke Groot, FC Midtjylland

2015: Rikke Skov, Viborg HK

2016: Cecilie Greve, Randers FC

»Jeg er ikke i tvivl om, at jeg nok skal finde mit gamle niveau igen og også forbedre det. Men hvorvidt jeg kommer tilbage til landsholdet må tiden vise. Det er op til landstræneren at bestemme,« lyder Anne Cecilie de la Cours slutreplik.

København Håndbold har endnu aldrig vundet en betydende dansk mesterskabstitel.

»Titler er vigtige, men vi er stolte over den DM-sølvmedalje vi sikrede os i foråret. Nu jagter vi pokaltitlen, og har chance for at det lykkes. Men vi er altså oppe mod kvalificeret modstand, så intet er givet på forhånd,« siger Claus Mogensen, der mener, at hans troppers spillemæssige niveau samlet set er lige så højt nu som tilfældet var i foråret.

»Forsvarsmæssigt står vi i øjeblikket stærkere. Til gengæld er der punkter i det offensive, hvor vi lige nu er knapt så gode,« siger Claus Mogensen.

Santander Cup-finalestævnet indledes fredag aften med semifinale mellem København Håndbold og Aarhus United, hvorefter Team Esbjerg og FC Midtjylland duellerer.

Vinderen af de to kampe mødes lørdag eftermiddag i en kamp om det eftertragtede pokaltrofæ, som Randers HK i fjor sikrede sig for første gang i klubbens historie.