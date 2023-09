En sms, et møde og en kort besked.

Mere skulle der ikke til, før Ian Marko Fog var fortid som cheftræner for de danske mestre GOG.

Fyringen, der ramte håndbolddanmark i sidste uge, kom mildest talt som et chok for omverden, for Fog var blot to måneder inde i sit nye job.

»Jeg tror lige, at jeg skal puste lidt ud. Det var en vild måde, jeg blev ansat på, men måske endnu mere vildt, da jeg blev afskediget, »siger han til B.T. og tilføjer:

Kasper Jørgensen er direktør i GOG, men for tiden er han også en del af trænerteamet efter fyringen af Fog.

»Der er satme mange, der har ringet og skrevet, fordi de har svært ved at forstå det hele. Selv rutinerede håndboldfolk.«

Den tidligere landsholdsspiller har ikke lagt skjul på, at han ikke var GOGs førstevalg til trænerposten, men at det skulle gå, som det gjorde, torsdag d. 14 september havde han ikke spået.

Her fik han en sms fra GOG-direktør Kasper Jørgensen. Aftenen forinden havde GOG med besvær besejret Celje i Champions League med 38-36.

»Han skrev til mig, at han var i København, og om han kunne kigge forbi. Og der havde jeg en fornemmelse af, at han ville fyre mig. Han sagde det relativt kort, at han synes, vi skulle stoppe samarbejdet. Og det er jo fair nok.«

»Men hvis jeg skal være ærlig, var jeg ikke så overrasket, fordi jeg synes, at der fra Kaspers side var meget fokus på det negative. Vi slog eksempelvis TMS med ti, og det var fokus blandt andet på, at første halvleg ikke var så god,« forklarer Fog.

Officielt lød forklaringen fra GOG, at 'det bunder i en uenighed om den sportslige retning, og ønsket om en anderledes struktur på hverdagen i klubben, og i sagens natur ikke om resultaterne.'

Ifølge den nu tidligere GOG-træner føler han, at udfordringerne lå i mange skader og en decimeret trup, der havde svært ved at træne i hverdagen. Og han påpeger, at det alligevel blev til sejre over store hold som Kolstad, Flensborg og Aalborg.

»For mig var udfordringerne i vores spil relativt simple. Hvis du spørger klubben, har de nok en anden holdning. Det er måske dér, det er gået skævt imellem os.«

»Det har været et puslespil at kunne sætte nogle træninger sammen. I min verden var det en simpel årsag til, at vi ikke ramte det niveau, vi gerne ville, men jeg synes jo, der er et vanvittigt potentiale i det hold. Vi slog store hold som Aalborg uden flere profiler. Dét synes jeg er lidt ærgerligt. Så snart profilerne er tilbage og kan træne ordentligt, kan jeg ikke se, hvorfor GOG ikke skulle spille med om mesterskabet. Sådan tænkte jeg.«

Jubel hos tidligere cheftræner Ian Marko Fog på GOGs bænk, da sejren er i hus under kampen mellem GOG og Aalborg Håndbold i Sparekassen Danmark Super Cup i Arena Randers onsdag den 30. august 2023.

»De synes jo tydeligvis ikke, jeg er den rette til jobbet, og det er helt fair. Føler de, det kan skubbe klubben videre, så skal de gøre det. Kasper har sagt, det ikke handler om resultater, og det undrer mig, for hvis man er dansk mester, skal det gerne handle om dét.«

»Jeg er ikke sur på klubben, jeg ønsker dem det bedste, jeg føler bare, jeg skal forklare det, for der er mange, der undrer sig. Jeg tror, det er det springende punkt i historien. De så det anderledes. Jeg føler virkelig, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Det er ingen mudderkastning her, men jeg er forundret.«

Ifølge Fog er skader ikke noget, man vil fokusere på i klubben på Sydfyn, og dét peger han som en mulig årsag til det kuldsejlede samarbejde.

»Der er en politik i GOG, at man ikke snakker om skader, og jeg følte, jeg havde behov for at forklare de udfordringer, der var. Hvis jeg får kritik for, at vi ikke spiller, som vi skal, synes jeg, der var en simpel årsag, jeg følte, jeg skulle forklare. Det var nok imod klubbens politik. Det gjorde starten svær. Men jeg har trods alt kun tabt én kamp i de seks kampe. Vi var videre i pokalen, vi vandt Super Cuppen og vandt i Champions League.«

»Nicolej Krickau (tidligere GOG-træner, red.) var der i seks år, så det er klart, jeg har behov for lidt mere tid til at få mine tanker igennem som ny træner i træningen. Det har virkelig været en udfordring. Jeg har aldrig været i klub, hvor det var så udfordrende.«

Har du fået ridser i lakken?

»Det er en vanvittig hurtig fyring. Men kigger du på forudsætningerne, jeg har haft, er det gået helt fint faktisk. Men ligegyldigt, hvordan jeg vender og drejer det, er jeg blevet fyret. Og det er jo ikke godt. Jeg får lidt ridser i lakken, og jeg ved ikke, om min fremtid er i håndbold. Det havde været nemmere at forstå, hvis jeg havde fucket big time up og vi havde tabt fem kampe. Jeg kan godt tænke her bagefter ‘hvad fanden skete der egentligt?’«

GOG-direktør Kasper Jørgensen har ikke ønsket at kommentere yderligere på fyringen, oplyser han til B.T.