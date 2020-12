En unavngiven rumænsk håndboldspiller er testet positiv for coronavirus ved ankomsten til håndbold-EM i Danmark. Det oplyser Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) på sin hjemmeside.

Den positive test blev indleveret mandag aften, da spilleren ankom med det rumænske landshold.

»I tråd med protokollen blev spilleren isoleret og forbliver i karantæne. De resterende medlemmer af holdet blev alle testet negative. De er blevet isoleret og vil blive testet igen tirsdag og onsdag,« skriver EHF i en meddelelse.

Rumænien blev allerede ramt af en positiv test kørt før afrejse, da stregspilleren Crina Pintea måtte konstatere, at hun var blevet smittet. Desuden var to massører også blevet ramt.

Rumænien er i gruppe med Norge, Tyskland og Polen, der alle har været ramt af virussen. Og det bekymrede den norske TV2-ekspert Bent Svele.

»Jeg frygter, det kan blive et kaos uden lige, hvis et hold bliver smittet, og det spreder sig og de skal teste, spille og mødes. Jeg håber for arrangørens skyld, at de kan holde smitten væk, men jeg har svært ved at se, hvordan det skal gå,« lød meldingen fra Svele.

EHF skriver, at man vil oplyse yderligere, når man har mere nyt om situationen.

Rumænien spiller første kamp ved EM torsdag mod Tyskland i Kolding.

Der er blevet indført en stram EM-coronaprotokol, der skal håndtere situationer som denne. Det betyder blandt andet, at spillere fra de forskellige landshold ikke må forlade den såkaldte røde zone og kun forlader hotellet ved kamp og træning.