Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De danske håndboldkvinder var populære tirsdag aften.

Her var et næsten fyldt Royal Arena med over 8.000 tilskuere vidne til en 28-26-sejr over naboerne fra Sverige.

Men mange fulgte også med hjemmefra på tv'et.

Det viser tal fra analyseinstituttet Nielsen.

Helt præcis fulgte 418.000 seere med i gennemsnit hos TV 2, og det seertal er det højeste til en kvindelandskamp uden for et mesterskab i seks år. Sidste gang var i 2017.

Til sammenligning havde fodboldkvindernes landskamp mod Japan på DR2 76.000 seere.

Champions League-braget mellem Manchester City og Bayern München, der blev spillet på samme tidspunkt, havde til sammenligning 149.000 seere.

Hos DHF jubler man over, at man er i stand til at tiltrække seere – året rundt.

»Vi er enormt stolte over danskernes opbakning til håndboldkvinderne. At over 8.000 tilskuere skabte en fantastisk kulisse i Royal Arena, og så mange seere fulgte med på tv, understreger endnu en gang, hvordan vores landshold samler os om store oplevelser og sport i verdensklasse,« siger Henrik M. Jacobsen, der er administrerende direktør i DHF, og fortsætter:

»Håndboldkvindernes flotte resultater de seneste år betyder, fuldt fortjent, at de sammen med håndboldherrerne har fået opbygget et rigtig populært brand. Nu glæder vi os til at se det hele kulminere ved VM på hjemmebane til december,« lyder det videre.