Der var alligevel plads til omsorg fra de tabende holdkammerater, da GOG tog guldet fra Aalborg Håndbold søndag aften.

Aalborg Garden var ellers kørt i stilling til guldfejring – og i 53 minutter lignede det også det forventede guld til Aalborg Håndbold.

Men så skete der noget.

Og det ellers så rutinerede Aalborg-mandskab måtte med tomme blikke se GOG fejre guldet på halgulvet i Gigantium.

Det gjorde ondt på en af dem, der har flest guldmedaljer, Henrik Møllgaard.

»Det er jo taberens lod. Jeg har selv stået der mange gange. Der skal man bare være en god taber og ønske tillykke og så kan man komme ud og bøje hovedet i omklædningsrummet bag efter,« sagde en tydelig trist Møllgaard.

Det lignede ellers matchbold Aalborg, da man i onsdags sikrede sig hjemmebanefordel med en dramatisk udligning i Gudme – men den coolness og rutine, som Aalborg plejer at mønstre, forduftede pludselig i de sidste fejlfyldte minutter.

»Man skal ikke tage fejl af de unge knægte – de har prøvet en del,« forklarer Møllgaard om de yngre GOG-spillere med Gidsel i front, der nu kan tage på sommerferie som danske mestre.

Møllgaard kan bare tage på ferie.

Den første i to år for den 37-årige stjerne, der i følge ham selv »slås med noget i det meste af kroppen.«

Efter to år uden ferie var det de sidste krampetrækninger for Henrik Møllgaard - men det var ikke nok. GOG snuppede guldet i Aalborg. Foto: Bo Amstrup Vis mere Efter to år uden ferie var det de sidste krampetrækninger for Henrik Møllgaard - men det var ikke nok. GOG snuppede guldet i Aalborg. Foto: Bo Amstrup

Ondt gjorde det også på Aalborgs anfører, Rene Antonsen, der undervejs faldt til jorden som var han snigskudt fra tilskuerrækkerne.

Det skete med syv minutter tilbage – her førte Aalborg, da han humpede i omklædningsrummet.

Han så ikke halgulvet igen, før det var for sent: Han gik ud til guldduft i næsen, men kom ud som sølvvinder.

»Det er noget af det mest forfærdelige, jeg har været med til. Når man har kæmpet for noget en hel sæson og man så ikke kan hjælpe til og sætte sit præg på det...,« lød det slukøret fra Antonsen.

Alligevel under den hårdføre streg dog især Henrik Møllgaard sommerferie, selvom de gerne havde taget en tredje guldmulighed i Gudme – men den forduftede, mens han sad i omklædningsrummet med is på anklen.

»Det var lort med lort på,« slutter Aalborg-anføreren om afslutningen på både guldkampen og hele sæsonen 2021/2022.