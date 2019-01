Han er blevet tæsket løs på af enorme forsvarsspillere i årevis. Og han har haft tusindevis af brydekampe med verdens bedste angrebsspillere.

Der er ikke noget at sige til, hvis kroppen efterhånden knirker hos landsholdets 'forsvarsminister' René Toft Hansen.

Og ligesom det har været tilfældet ved tidligere slutrunder, var der inden det igangværende VM på hjemmebane stor bekymring omkring den 34-årige hardhitter, der har kæmpet med skader lige siden sidste års EM i Kroatien.

Men indtil videre har kroppen makket ret - til gengæld er lungerne kommet på overarbejde.

»Jeg føler mig egentlig meget frisk. Det eneste, jeg engang imellem har problemer med, er pulsen. Min kondition er ikke, hvor den skal være, fordi jeg ikke har kunnet løbe så meget på grund af den lyskenskade, jeg rendte ind i,« fortæller René Toft Hansen.

»Fysisk føler jeg mig rigtig godt tilfreds, men konditionen kræver, at jeg skal have nogle pauser indimellem. Jeg skal lige sidde på bænken og hive efter vejret i et par minutter, og så er jeg klar til at komme ind igen.«

Og det bliver sandsynligvis opskriften for resten af den bomstærke stregspillers VM. Bokse løs på modstanderne i et par minutter, og så ude på bænken og puste løs i et par minutter - og så ind og bokse videre.



»Ja, sådan bliver det nok i hele turneringen. Jeg bliver simpelthen nødt til at have nogle pauser.«

»Jeg tror nærmest kun, at jeg har spillet 10 kampe siden sidste slutrunde. Jeg var jo ude resten af året for Kiel efter EM. Og så nåede jeg at spille 10 kampe for min nye klub, Veszprem, inden jeg blev skadet igen. Så jeg har ikke så mange kampe i benene, og det kan jeg mærke på min kondition.«

René Toft Hansen har været en fast del af det danske landshold i mange år. Han fik sin debut i rødt og hvidt helt tilbage i 2005, og han var en bærende kraft, da Danmark guld-triumferede ved EM i 2011 og ved OL i 2016.

Hans lillebror, Henrik Toft Hansen, er også med i VM-truppen - men også han kæmper med fysikken.

Han er pt. ude med en skade, men landstræner Nikolaj Jacobsen håber at kunne råde over den dygtige Paris Saint-Germain-stregspiller i mellemrunden.