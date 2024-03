BSH tabte stort til Flensburg-Handewitt i den sidste gruppekamp i European League. Skjern vandt sin gruppe.

Bjerringbro-Silkeborg (BSH) fik sig en håndboldlektion i den sidste gruppekamp i European League hjemme mod Flensburg-Handewitt.

Den tyske bundesligaklub vandt med cifrene 45-26 over BSH, og der var aldrig spænding om udfaldet i en ensidig anden halvleg.

Dermed tog Flensburg førstepladsen i gruppen og går nu direkte videre til kvartfinalen i den europæiske turnering.

BSH havde en teoretisk mulighed for at tage førstepladsen, men det havde krævet en storsejr over Flensburg tirsdag aften.

Det var aldrig tæt på at ske, men BSH tog andenpladsen, der giver adgang til det, der kan betragtes som ottendedelsfinaler.

I første halvleg var BSH godt med i kampen og foran flere gange, men inden pausen tog Flensburg teten med 19-17.

Der var klasseforskel i anden halvleg, hvor Flensburg skruede gevaldigt op for tempoet og scoringerne.

Nicolej Krickaus tropper endte med at køre BSH over i anden halvleg, og det endte med en overlegen tysk sejr.

Topscorere for Flensburg blev fløjen Emil Jakobsen og bagspilleren Lasse Møller med hver ni mål. Desuden bidrog stregspilleren Lukas Jørgensen med seks mål.

Hos hjemmeholdet scorede Ludvig Hallbäck også ni mål, mens Nikolaj Øris Nielsen fandt vej til nettet fem gange.

Kampen var flyttet fra Silkeborg til Aarhus, hvor der dukkede 4382 tilskuere op.

Flensburg, der også gjorde brug af Kevin Møller, Simon Pytlick, Mads Mensah og Johan Hansen, går videre til kvartfinalen som etter i gruppen.

Mens BSH ikke lykkedes med at tage førstepladsen, så havde Skjern mere succes på den front.

Skjern vandt sin sidste kamp 29-24 ude over Gorenje og tog førstepladsen i sin gruppe og en direkte plads i kvartfinalen.

/ritzau/