Der var ikke spillet voldsomt lang tid af første halvleg, før han blev flået ud.

For skudstatistikken sagde nul mål på fem forsøg, og efter den første timeout blev Michael Damgaard sendt på bænken.

»Det er heldigvis ikke første gang, det sker, og det er nok heller ikke sidste gang. Jeg er den spiller, jeg nu engang er. Jeg er mindst ligeså utilfreds som min træner, jeg forstår situationen, jeg forstår det hele. Jeg kan heller ikke grave mig ned, det er der ikke nogen, der kan bruge til noget. Så er det om at sige, vi starter fra nul en gang til, og så er det med at tage situation for situation derefter.«

Sådan sagde han efter EM-kampen mod Slovenien, som danskerne tabte med 25-28.

En kamp, der på papiret ikke betød noget, og Michael Damgaard understregede da også, at fokus nu er på fredagens semifinale, selvom dagens resultat ikke var godt nok.

Men for ham selv var det svært, at han ikke fik sagt ordentligt 'tak for tilliden' til landstræneren.

»Det er jo nok det, der er det hårdeste. Man vil for alt i verden godt tilbagebetale den tillid. Det er den skuffelse, der kommer mest over en, man kan smadre et omklædningsrum, hvis man vil, man kan slå sig selv i hovedet, men igen. Det er mere, når man skuffer medmennesker, når man skuffer sig selv. Det gør ondt,« sagde Michael Damgaard.

Han var ærgerlig. Det var tydeligt at se på ham. Undervejs i kampen stod skuffelsen også malet i ansigtet på ham.

Michael Damgaard lavede tre mål på 12 forsøg tirsdag aften. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Michael Damgaard lavede tre mål på 12 forsøg tirsdag aften. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg vil bare for alt i verden tilbagebetale for den tillid. Det er ikke altid, det lykkes, men i det mindste får jeg tilliden. Og jeg ændrer ikke mig selv som håndboldspiller, om jeg er på fem på fem eller nul på fem. Der er en grund til, jeg er med og spiller her. En grund til jeg har oplevet det i karrieren, jeg har. Jeg bliver ved med at være den samme.«

Han fik chancen flere gange i løbet af kampen og endte med at lave tre mål på 12 forsøg.

Men det var ikke nemt for ham bare at fortsætte med at skyde.

»Nej, overhovedet ikke. Man vil ikke skuffe nogen, og man ved også godt, der er en grænse for, hvor lang tid man kan blive ved på den måde. Jeg har heldigvis spillet håndbold i rigtig mange år, jeg ved, hvad jeg står for og kan. Selvfølgelig ville jeg ønske, jeg ikke stod i den situation og blev ved med at putte det pres på mine skuldre, for der er pres nok i forvejen. Man vil for alt i verden præstere og levere, især når man repræsenterer Danmark. Der kommer man hen engang imellem, så er det om at mande sig op.«

Landsholdet skal spille semifinale fredag aften. Et opgør, der bliver spillet i Köln, og som du selvfølgelig kan følge her på bt.dk.