Kap Verde har haft en særdeles kaotisk optakt til årets VM-slutrunde, og nu er der mere dårligt nyt.

Syv spillere fra den afrikanske øgruppe er den seneste uge blevet testet positive for coronavirus, og da den resterende del af truppen torsdag landede i lufthavnen i Kairo, var den så gal igen.

Her blev hele fire nye spillere testet positive. Det skriver IHF i en pressemeddelelse.

Hele holdet skal derfor testes igen fredag, mens de fire smittede er blevet sendt direkte i isolation.

På trods af den ret voldsomme corona-situation, så står nationen fortsat til at skulle spille sin første VM-kamp fredag mod Tyskland. Men det mener B.T. sportskommentator, Søren Paaske, ikke, at de bør få lov til.

»Det her må betyde, at Kap Verde er færdig ved VM. De må ikke få lov at stille til start nu. Der kan ikke være så meget at diskutere. Det er alt, alt for farligt at risikere at sprede smitten videre ved at lade dem komme i kamp,« siger han.

Holland, der stod klar i kulissen som reserve, har tidligere torsdag meldt ud, at de ikke bliver en del af slutrunden i Egypten, men spørgsmålet er nu, om de alligevel skal booke en flybillet.

IHF meddeler, at der i alt har været ni positive tests blandt holdene og pressen udover et par tilfælde blandt hotelpersonale.

De oplyser samtidig, at de har sendt de første personer hjem fra VM for ikke at have overholdt corona-protokollerne.

Danmark spiller fredag aften sin første kamp ved slutrunden, når de står overfor Bahrain.

