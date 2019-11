Hun er rejst med flyet til Japan sammen med resten af VM-holdet og træner med på lige fod.

Alligevel er der på et punkt nogle lidt andre vilkår for Mia Rej.

Hun ved nemlig allerede nu, at spilletiden bliver yderst begrænset. Faktisk er den ikke engang garanteret og kommer måske slet ikke. For hun er rejst med som reserve

»Jeg synes egentlig, det er fint. Klavs (Bruun Jørgensen, red.) har været meget direkte omkring min rolle. Det har været nemt at forholde sig til. Indtil videre har jeg været her snart 14 dage og deltaget på lige fod med alle andre. Det fungerer fint indtil videre,« fortæller Mia Rej.

Jeg tror også, Klavs godt ved, jeg foretrækker, vi bare er ærlige overfor hinanden. Han ved, hvordan jeg har det og omvendt. Mia Rej

»Det har været så tydeligt. Det er den præmis, jeg har valgt at tage med på. Så er det sådan, det er,« siger den 29-årige landsholdsspiller, der til dagligt spiller for København Håndbold.

Tidligere har landstræner Klavs Bruun Jørgensen kaldt det 'en svær besked', han har givet til de to reserver, der er valgt efter, om de kan klare den opgave, der i sig selv er i at vide, man skal se det hele fra sidelinjen. Det kræver en særlig mentalitet.

»Det har også været en del af overvejelserne og snakke, jeg har haft med begge spillere – især med en type som Mia Rej som er vant til fra klubben at være ekstremt dominerende både spillemæssigt og ledermæssigt. At det her bare er en helt anden rolle. Især når hun formentlig skal sidde helt udenfor. Det kræver meget,« har Klavs Bruun Jørgensen tidligere fortalt om de to reserver, han på grund af afstanden har måttet have med fra start.

Mia Rej lægger da heller ikke skjul på, at der blev gjort nogle tanker omkring at tage turen på de cirka 8.500 kilometer til japanske Kumamoto, hvor slutrunden bliver afviklet.

Mia Rej spiller til dagligt i København Håndbold. Foto: Henning Bagger

»Jeg har da overvejet det. Jeg diskuterede det derhjemme og har vendt og drejet det i forhold til, om jeg føler, jeg kan løfte denne her rolle,« siger Mia Rej, der heller ikke mærker en forskel i forhold til holdkammeraterne.

Indtil videre er det hele gået fint, og hun er glad. Hun holder sig klar, hvis der skulle komme en skade.

Og så kan hun også mærke, at ledergruppen er god til at inddrage både hende og Cecilie Greve, der også er reserve i truppen på i alt 18 spillere.

»Det synes jeg. Til træningskamp var Greve og jeg jo ikke med. Så snakker man lidt med lederne og styrketræner lidt. Vi forsøger at udnytte den tid, vi har på bedst mulig måde. Det synes jeg, lederne er gode til,« siger Mia Rej.

Klavs Bruun Jørgensen har tidligere kaldt hende for en spiller med 'ben i næsen', som også kan se slutrunden som en mulighed for at komme tættere på holdet, når årets VM er et overstået kapitel.

Og selvom hun formentlig kommer til at tilbringe størstedelen af slutrunden på sidelinjen, gør ærligheden fra landstrænerteamet en del.

»Det tror jeg, betyder meget. Jeg tror også, Klavs godt ved, jeg foretrækker, vi bare er ærlige overfor hinanden. Han ved, hvordan jeg har det og omvendt. Så er det hele ude i det åbne,« siger Mia Rej og fortsætter:

»Man er ikke altid enig, men sådan er det at være spiller og træner. Bare vi kan snakke om det, og jeg har altid haft et godt samarbejde med Klavs,« lyder det fra landsholdsspilleren.