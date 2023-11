Det danske kvindelandshold fik sig fredag lidt af en overraskelse.

For mens håndboldstjernerne var i fuld gang med en træning, inden næste uges VM-slutrunde skydes i gang, dukkede kronprins Frederik pludselig op.

Det skriver DanskHåndbold i en pressemeddelelse.

Kronprinsen lagde nemlig vejen forbi landsholdslejren i Brøndby for at ønske de danske stjerner held og lykke til VM på hjemmebane. Og det skabte glæde i truppen.

Kronprins Frederik lagde fredag vejen forbi kvindelandsholdets træning. Foto: DanskHåndbold / Casper Horsnæs Larsen

»Vi anede intet om, at han kom på besøg, men det var en stor fornøjelse. Vi er jo enormt glade for og stolte over den opbakning, vi mærker fra hele befolkningen, men det er selvfølgelig noget særligt, at Kongehuset også bakker os op til VM,« fortæller Louise Burgaard.

Ifølge DanskHåndbold overværede kronprins Frederik en del af træningen, ligesom han også fik en snak med landstræner Jesper Jensen.

Kronprins Frederik befinder sig i øjeblikket i lidt af et stormvejr, efter et spansk medie for nylig bragte en historie om, at han angiveligt har tilbragt en dag og nat sammen med tv-personligheden Genoveva Casanova i Madrid.

Tidligere på ugen blev en video af Kronprinsens ophold i den spanske hovedstad ligeledes delt i de spanske medier.

Det var det spanske medie TardeAR, der udgives af den store spanske tv-station TeleCincos, der delte en video, hvor man angiveligt kunne se Kronprinsen gå med en kuffert og traske ned mod et busstoppested.

Her kan man i videoen se, at Kronprinsen tog en telefon op, ringede til nogen og smed et stykke papir ud.

Kort efter kan man i videoen se en bil ankomme for at afhente kronprins Frederik.