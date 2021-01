En stor skideballe og halvandet år senere er Emil Nielsen klar til slutrundedebut.

Målmandstalentet Emil Nielsen har i flere spøgt i udkanten af landsholdstruppen.

Men i år har han taget skridtet ud af skyggen og er en del af landstræner Nikolaj Jacobsens VM-trup, hvor han skal kæmpe med Niklas Landin og Kevin Møller om minutterne mellem stængerne.

Endelig har han overbevist landstræneren om sit hverv – men der skulle en omgang voksen-skældud til.

Da Emil Nielsen i maj 2019 ikke blev udtaget til landsholdet, var forklaringen fra Nikolaj Jacobsen meget kontant.

»Emil overholder ikke de krav, som der er ved at være en seriøs idrætsmand,« tordnede landstræneren over for TV 2.

»Emil er ikke med, fordi han ikke har overholdt de ting, som vi har aftalt med ham. Blandt andet har han ikke passet det træningsprogram, der er aftalt med Michael Bruun (målmandstræner, red.).«

I dag ser 23-årige Emil Nielsen, der i dag spiller i den franske topklub Nantes, ret afslappet tilbage på Jacobsens skideballe.

Foto: sportxpress Vis mere Foto: sportxpress

Gjorde hans ord indtryk på dig?

»Ja, selvfølgelig gjorde det indtryk.«

Har I efterfølgende snakket om det?

»Ikke rigtigt. Jeg tog de ting, han sagde, til mig. Og det er, som det er. Og det er stille og roligt gået i sig selv.«

Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Men havde han ret i sin kritik?

»Det er svært at sige. Jeg har bare sørget at spille en masse god håndbold og gøre det så godt som muligt, og det har bragt mig hertil. Jeg har arbejdet hårdt for det –men det har været meget naturligt og stille og roligt.«

»Jeg er kommet ned til et kompetent hold i Nantes, og det har selvfølgelig hjulpet mig at få nogle udfordringer til kamp og træning. Det har været godt for min udvikling,« fortæller Emil Nielsen.

Den tidligere Århus -og Skjern-målmand kommer med al sandsynlighed til at slås med Kevin Møller om rollen som landsholdets andenkeeper.

Men den intense konkurrencesituation kan heller ikke stresse den unge aarhusianer.

»Jeg tager det, som det kommer. Nu må vi se, om der er brug for mig.«