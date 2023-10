Den norske målmaskine Sander Sagosen har brugt årevis på at opbygge sin fysik og blive stærkere.

Men da Sagosen i juni sidste år blev skadet med en brækket ankel, så ændrede fysikken sig igen.

Og ikke til det bedre.

Det fortæller Sander Sagosen i et interview med TV 2 Norge.

Foto: Frank Molter/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Frank Molter/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg kan huske, at jeg kom tilbage til Kiel efter ikke at have fået lov til at løbe, men kun styrketræne i fire måneder eller deromkring. Jeg tror, jeg vejede 107 kg på det tidspunkt,« siger Sander Sagosen.

Det var i et Bundesliga-opgør mellem THW Kiel og HSV Hamburg i juni sidste år, at Sander Sagosen faldt til jorden.

Sagosen var vredet om på foden, efter at han havde afleveret bolden til en medspiller, og herefter tog sig til benet. Hans ankel vendte i den forkerte retning – og siden ventede der mellem seks og otte måneder udenfor banen med en brækket ankel.

Til TV 2 Norge fortæller Sander Sagosen, at hans fysik særligt i Tyskland blev bygget til at kunne stå i mod det voldsomme pres spillerne kommer med i kampene.

Og det påvirkede hans spillestil.

Så da Sander Sagosen i sommeren 2023 skiftede fra den tyske storklub TWH Kiel til norske Kolstad Håndball, fik en han et meget klar besked fra sin nye trænerduo Christian Berge og Stian Gomo.

Han skulle ned i vægt. Og gerne så han kom under 100 kilo, fortæller Sander Sagosen til TV 2 Norge.

»Da jeg kom tilbage hertil, vejede jeg 97 kilo, så jeg havde tabt mig ti kilo. Nu tror jeg, at jeg er omkring 98 kilo, og det er rigtig fint og der, hvor jeg gerne vil være,« siger Sagosen.

Siden skiftet har Sander Sagosen trods endnu en skade formået at lave 40 assists i Champions League og i torsdagens Champions League-opgør mod sin gamle klub scorede Sander Sagosen otte mål.

Sander Sagosen og Kolstad Håndball er ligger på tredjepladsen i gruppe A i mændenes Champions League.