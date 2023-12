Ude resten af året.

Det var dommen, da Simon Pytlick for godt to måneder siden blev skadet i en kamp for sin tyske klub SG Flensburg-Handewitt og således så han ind i et EM-afbud.

Men sådan en besked er ikke noget, landsholdsbacken lader sig slå ud af - nej, i stedet er det faktisk omvendt. For folk skal ikke sige, at der er noget, han ikke kan.

Og derfor er han efter tre kampe på en uge nu EM-klar, fortæller han i et interview med DR, hvor det lyder, at han er gået 100 procent ind i sin genoptræning.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det var alt i alt det der med, at jeg blev dømt ude i år. Det, synes jeg, var irriterende og gjorde, at jeg gav den en skalle.«

»Jeg havde professionelle folk omkring mig, som har gjort, at jeg kan stå her så hurtigt,« siger Pytlick til DR og peger da også på, at hans hurtige comeback også skyldes, at foden voksede hurtigt og korrekt sammen efter skaden.

Pytlick, der slutrunde-debuterede og storspillede under VM-sejren i januar, tilføjer overfor DR, at han har store forventninger til det danske landshold ved EM i Tyskland i januar 2024.

Og det er der da også god grund til.

Danmark er nemlig storfavoritter til også at tage EM-guldet efter nytår - hos Danske Spil står en dansk guldmedalje blot i odds 2,05.

Og det selv om Danmark ikke har vundet EM-guld siden 2012.