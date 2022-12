Lyt til artiklen

Det har været en jul ud over det sædvanlige for den danske håndboldstjerne Lasse Andersson.

Anden juledag gik han og konen Nannas lille familie fra at være to til at tælle tre.

Parret kan nemlig nu kalde sig forældre til lille Kalle, der kom som en forsinket - men gigantisk - julegave.

Andersson fortæller om den glædelige nyhed på sin Instagram-profil.

Den 28-årige venstreback, der blandt andet har vundet VM-guld og OL-sølv med det danske landshold, afslørede i sommer, at parret ventede sig.

Det skete i en form for dobbelt-overraskelse, da han offentliggjorde, at han og kæresten Nanna var blevet gift - og at de samtidig ventede sig.

Nu har Andersson så delt opslaget om familieforøgelsen, og allerede nu er det strømmet til med lykønskninger fra landsholdskollegaer som Mads Mensah, Mathias Gidsel og Emil Jakobsen.

Før jul kom en tidlig og noget mere nedslående nyhed til gengæld til Lasse Andersson.

Han er nemlig ikke en del af Nicolaj Jacobsens trup til VM i januar, så i stedet kan han altså koncentrere sig om at være nybagt far.

Til daglig spiller Andersson for den tyske storklub Füchse Berlin, hvor han blandt andet har fået selskab af Mathias Gidsel i denne sæson.