Et af de store samtale-emner inden årets håndbold-VM i Egypten har været coronavirus, og nu er det Brasilien, der er blevet ramt af udfordringer og hårde regler.

Ligesom alle andre er både spillere og stab blevet testet inden afgang til slutrunden, og i den brasilianske lejr var der mandag fem positive tests.

Det oplyser Brasiliens håndboldforbund i en pressemeddelelse.

'Der er fem fra herrernes landshold, der som forberedelse til VM i Egypten har fået et positivt svar på deres PCR-test, der blev foretaget i Rio Maior,' oplyser forbundet.

Der er tale om en spiller og fire personer fra trænerstaben, og det betyder, at de fem personer nu er strandet i Portugal, da reglerne er meget strenge - det betyder også, at de ikke på nogen måde får lov til at deltage i slutrunden.

'De er nu blevet isoleret fra resten af holdet, og så følger de de lokale myndigheders protokoller, hvilket betyder, de forbliver isoleret i 14 dage, og så skal de testes igen,' skriver håndboldforbundet, der desuden fortæller, at ingen af de fem - som ikke nævnes ved navn - har udvist symptomer.

På grund af de positive tilfælde skal resten af holdet testes endnu engang, før slutrunden i Cairo starter den 13. januar. Her skal brasilianerne møde Spanien, Tunesien og Polen i gruppespillet.

VM i Egypten har de seneste mange dage fået meget opmærksomhed. Ikke kun fordi turneringens start er lige om hjørnet, men fordi den til at starte med skulle afvikles med tilskuere.

Det medførte stor kritik fra adskillige håndboldstjerner - heriblandt Mikkel Hansen - der mente, det var uforsvarligt, og at det ikke gav mening, spillerne skulle leve i en lukket boble, hvis der alligevel var stort publikum til kampene.

Og søndag blev der så taget en beslutning om, at slutrunden skal spilles for tomme tribuner i de egyptiske haller.

»Der er truffet en beslutning om, at Egypten 2021 – den 27. udgave af VM i håndbold – skal afholdes uden fans,« lød det i en pressemeddelelse.

Danmark er forsvarende verdensmestre, og de indleder turneringen i Cairo fredag aften med en kamp mod Bahrain.