Fem danskere har fået den fornemme hæder at være blevet indlemmet i Det Europæiske Håndboldforbund, EHFs, Hall of Fame.

Det er en nyoprettet en af slagsen, som forbundet har valgt at lave i forbindelse med, at de fylder 30 år.

I alt 60 spillere er blevet indlemmet, hvor EHF selv skriver på deres hjemmeside, at to spillere fra hver sæson er blevet valgt for 'deres samlede bidrag til europæisk håndbold.'

Her er følgende fem danskere blevet indlemmet i det nye Hall of Fame:

Nikolaj Jacobsen, venstre fløj

Christina Roslyng-Christiansen, venstre fløj

Camilla Andersen, playmaker

Mette Vestergaard, højre back

Lasse Svan, højre fløj

Landstræner for håndboldherrerne Nikolaj Jacobsen er både overrasket og beæret over at blive indlemmet i Hall of Fame:

»Det er jeg lidt overrasket over. Men jeg tænker, jeg er udvalgt på en kombination af min tid som spiller og træner. Så på den måde er det en rigtig stor ære sammen med Lasse at blive optaget i Hall of Fame. Og jeg tænker da, der kommer mange flere danskere til over de kommende år,« siger Nikolaj Jacobsen til TV 2 Sport.

Camilla Andersen har vundet både OL, EM, VM og Champions League og er beæret over pladsen i Hall of Fame.

»Det er jeg da glad for og stolt over. Det betyder, at mine præstationer er blevet bemærket. Det betyder også, jeg har været på nogle gode hold, for man opnår ikke sine resultater alene. Det er en flot anerkendelse fra EHF,« siger Camilla Andersen ifølge Danmarks Håndbold Forbund, DHF.