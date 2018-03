FC Midtjylland spillede sig på førstepladsen i sin slutspilsgruppe, da Viborg HK ude blev slået 29-26.

Viborg. Håndboldkvinderne fra FC Midtjylland kom fornemt i gang med slutspillet, da Viborg HK ude blev besejret 29-26 torsdag.

Dermed nåede FCM op på tre point i sin gruppe, da klubben tog et enkelt point med fra grundspillet.

Det rækker til en førsteplads i gruppe 2, hvor Odense Håndbold med en sejr kan komme tilbage på førstepladsen.

Odense har to point med fra grundspillet inden opgøret mod Silkeborg-Voel senere torsdag.

Det første kvarter var en lige affære med 8-8, Veronica Kristiansen øgede til 11-9-føring for midtjyderne på et straffekast med ti minutter igen af halvlegen.

Den norske landsholdsspiller scorede på sit tredje straffekast ud af tre mulige, da hun igen øgede og bragte gæsterne foran 13-10.

Første halvleg forsatte dog tæt, og pausestillingen lød på 14-12 til gæsterne.

Efter pausen tog FCM fra, og Louise Burgaard øgede efter tre minutter til 17-13, og Viborg blev løbet over ende i indledningen og var bagud 15-20 efter en timeout efter syv minutter.

Viborg havde svært ved at hale ind, og det sidste kvarter blev mødt med en føring på seks mål, men så skete der noget.

To scoringer i træk af Viborg blev krydret med endnu et mål, da Natasha Nolevska reducerede til 21-24.

Det virkede til at stresse gæsterne en anelse, og bolden blev smidt væk i et angreb, hvorefter Viborg reducerede yderligere og barberede forspringet til to mål.

Sådan lå landet også med to minutter igen, men et offensivt Viborg-forsvar måtte indkassere en scoring, og så var det slut.

Veronica Kristiansen blev gæsternes topscorer med otte mål.