Aalborg kom sikkert i gang med slutspillet i håndbold, da Sønderjyske ude blev slået med otte mål i gruppe 1.

Aalborg Håndbold kom godt i gang med herrernes håndboldslutspil, da nordjyderne ude slog Sønderjyske onsdag uden de store problemer.

I Sønderborg blev det til en sejr på 30-22, og dermed nåede vinderen af slutspillet op på fire point i gruppe 1 og har sat kursen mod en semifinale fra første fløjt.

Aalborg fik to point med fra grundspillet, mens Sønderjylland lige akkurat sneg sig med på ottendepladsen og derfor er noteret for nul point efter den første kamp.

Sønderjyske holdt sig til fra kampens indledning med 3-4, inden Omar Ingi Magnusson øgede til en føring på to mål til gæsterne, og Sebastian Barthold øgede til 6-3 til Aalborg.

Ved 3-7 tog Sønderjyske timeout, og hjemmeholdet havde det svært mod grundspillets vinder.

Henrik Møllgaard bragte Aalborg foran med 12-7 med en scoring i tomt mål, inden Magnusson tillod sig at misbruge et straffekast.

Sønderjyske forsøgte at dække offensivt uden det store udbytte, men i slutfasen var hjemmeholdet hele tiden lige ved at få fat, uden at det lykkedes, og Aaborg gik til pause foran 16-11.

Sønderjyske måtte lade Aaron Mensing indlede anden halvleg på bænken med smerter i en finger, men det var dog ikke værre, end at Mensing hurtigt kom på banen og scorede et par gange.

20-16 lød føringen på efter ti minutter til Aalborg, og Sønderjyske brændte for meget, når chancen var der for at hente ind.

Aalborg-keeper Mikael Aggefors gjorde det heller ikke nemmere for hjemmeholdet med flere flotte redninger, og foran 27-19 med ti minutter igen kunne det ikke gå galt.

Den sikre sejr kom i land, og Omar Ingi Magnusson blev Aalborg-topscorer med ni mål.

KIF Kolding klarede sig på sidste spilledag i grundspillet fri af den direkte nedrykning, og KIF indledte i nedrykningsgruppen onsdag.

Her tog KIF imod Nordsjælland Håndbold, og bagud 18-19 efter første halvleg blev det en tæt affære med 27-27 et kvarter før tid.

En skidt sæson indtil nu for pressede KIF blev ikke meget bedre, da det gik galt i slutfasen, og gæsterne vandt 35-32.

Dermed har Nordsjælland tre point i gruppen, hvor KIF som sidst stadig har nul point.

/ritzau/