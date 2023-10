Mikkel Hansen er en stor stjerne i Paris.

Det blev understreget onsdag aften, da han sammen med resten af Aalborg Håndbold-mandskabet var i den franske hovedstad.

Her var der en Champions League-kamp mod PSG på programmet, men inden da var det en ung dreng, der stjal opmærksomheden.

Og ham blev Mikkel Hansen, der var med til at vinde dansk VM-guld i januar, da også spurgt til inden kampen, da han talte med DR Sporten.

Drengen havde både pandebånd og en PSG-trøje med nummer '24' på, ligesom han og hans mor havde medbragt et hyldebanner til den danske stjerne.

Noget, der gjorde indtryk på Mikkel Hansen, der havde sin hverdag i den franske klub fra 2012 til 2022, hvorefter han rejste hjem til Danmark.

»Først og fremmest er det fantastisk at være tilbage efter så lang tid. Efter jeg kom hjem, er det første gang, jeg er i Paris. Jeg ville nok lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke er en smule rørt over at være tilbage,« sagde den danske stjerne, der håbede på at kunne nyde det hele.

Han leverede syv mål, men desværre for Aalborg Håndbold var det i sidste nede ikke nok, for selvom den jyske storklub længe havde en sejr indenfor rækkevidde, endte det med et nederlag på 30-33.

Det betyder, at klubben har fem point for fem kampe, mens PSG har otte.