Nantes-træner Allan Heine bekræfter fredag, at han stopper i den franske håndboldklub til sommer.

Håndboldtræneren Allan Heine stopper i franske Nantes til sommer, fordi han savner familien.

Det bekræfter den 39-årige succestræner over for hbold.dk.

Heine har i denne sæson ført sit hold frem til en øjeblikkelig tredjeplads i den bedste franske kvinderække.

- Jeg stopper udelukkende på grund af savnet til familien.

- Jeg har nydt alt ved at være træner i udlandet, men for os vil det være for meget af det gode, hvis jeg skulle tage hul på endnu en sæson uden for landets grænser, siger Heine til hbold.dk.

For et år siden blev han fyret i Viborg HK, men få måneder senere i december 2018 tiltrådte han i Nantes.

I sin første sæson sluttede Allan Heine og Nantes på femtepladsen i den franske liga. Holdet indtager i denne sæson en tredjeplads efter otte spillerunder.

/ritzau/