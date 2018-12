Historisk har Danmark overtaget mod Polen i kvindehåndbold. Seneste betydende nederlag ligger 28 år tilbage.

Det danske kvindelandshold i håndbold måtte sluge et nederlag på 21-23, da holdet senest stod over for Polen i en testkamp i september.

Resultatet er dog en sjældenhed i den dansk-polske håndboldhistorie, hvor danskerne har et klart overtag med 32 sejre i 49 landskampe.

Seneste danske nederlag i en betydende kamp skal man således 28 år tilbage for at finde. Det var ved VM 1990 i Seoul, hvor et dansk landshold med Ole Eliasen på sidelinjen tabte 26-27 i kampen om niendepladsen.

Her er de seneste fire vigtige kampe mellem Danmark og Polen:

* 2014: Danmark-Polen 28-19 (EM, mellemrunde):

De klare sejrscifre skjuler, at kampen i Debrecen i lange perioder var grim og urytmisk. Ved pausen havde begge hold kun scoret ni gange, men polakkerne tabte pusten i anden halvleg, så Jan Pytlicks tropper kunne løbe sig til en sikker sejr.

* 2013: Danmark-Polen 30-26 (VM, bronzekamp):

En forbandelse blev brudt i kæmpearenaen i Beograd, hvor det danske landshold hentede bronze og dermed de første medaljer i ni år. Det polske landshold under ledelse af den danske træner Kim Rasmussen førte ellers 15-12 ved pausen, men også her løb polakkerne tør for kræfter efter sidebyttet. Det udnyttede det danske hold anført af en flyvende Kristina Kristiansen, som alene scorede ti gange.

* 2011: Danmark-Polen 24-19 (VM-kvalifikation):

I Randers Hallen gjorde Jan Pytlicks tropper arbejdet færdig og indløste billet til VM, hvilket var en forudsætning for at kunne kvalificere sig til OL året efter. Derfor havde Pytlick kaldt playoffkampene mod Polen for landsholdets vigtigste i ti år. Danmark var bagud 7-9 ved pausen, men havde syv mål at give af fra den første kamp, og i anden halvleg blev tingene sat på plads.

* 2011: Polen-Danmark 16-23 (VM-kvalifikation):

Det stod 8-8 ved pausen i den første VM-playoffkamp i Polen. Men som mønsteret har været siden, trak Danmark fra i anden halvleg. Syvmålssejren gjorde reelt returkampen i Randers til en formalitet.

/ritzau/