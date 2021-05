Færøernes håndboldlandshold slog Tjekkiet og vandt dermed for første gang en kvalifikationskamp.

Færøernes herrelandshold i håndbold leverede fredag aften en stor overraskelse ved at slå Tjekkiet med 27-26 i EM-kvalifikationen.

Det var første gang nogensinde, at Færøerne sejrede i en kvalifikationskamp.

Sejren kom, efter at Det Færøske Håndboldforbund havde offentliggjort Peter Bredsdorff-Larsen som kommende landstræner.

Bredsdorff-Larsen sagde i den forbindelse, at han håbede at føre Færøerne til den første kvalifikationssejr, men den nuværende landstræner, Sonni Larsen, kom ham altså i forkøbet.

På hjemmebane var Færøerne ellers bagud i det meste af kampen og undervejs med fire mål, men i slutfasen tippede kampen over til miniputtens fordel.

Ganske bemærkelsesværdigt havde kampen færøske dommere. En af de oprindelige dommere blev nemlig testet positiv for coronavirus op til kampen, og da det var for sent at hente nye dommere, blev man enig om at lade færøske dommere dømme kampen fremfor at udsætte opgøret, skriver det færøske medie Sosialurin.

Trods fredagens sejr har Færøerne udspillet sin rolle i kvalifikationsgruppen, der allerede er vundet af Rusland.

Tjekkiet skal søndag møde Ukraine om en plads ved EM næste år.

/ritzau/