Efter VM-kvartfinalen kom i hus lørdag aften, er fællestræningen for de danske håndboldkvinder aflyst.

I stedet har spillerne valget mellem individuel haltræning eller en god omgang styrketræning søndag eftermiddag, oplyser landstræner Jesper Jensen.

Jensen var selvsagt en tilfreds mand, da han skulle sætte ord på, hvordan sejren over Polen på 32-22 var landet hos truppen.

»Jeg kunne i hvert fald mærke på mig selv, at konsekvensen rykkede tættere på ved at tabe til Japan. Havde vi tabt til Polen, var vi nok ude, og så havde vi nok stået her og talt om nogle andre ting. Det var rart at få sat en stor, fed streg under, at vi er der, hvor vi skal være,« siger han.

Mandag venter så en gruppefinale mod Tyskland, hvor Danmark med en sejr kan gå videre fra mellemrunden som etter.

»Vi vil gerne blive etter, for så tror jeg, man kommer udenom Sverige. Kroatien og Montenegro må vi gå ud fra, vi har bedre procenter imod end Sverige, der er blandt de bedste i verden. Det vil vi rigtig gerne. Stemningen var fed mod Polen, og det er vigtigt, vi bygger videre på det,« siger Jensen og fortsætter:

»Men det er klart, at hvis der er nogen, der kæmper med noget, kan det godt være, vi sparer dem helt eller sparer dem en lille smule.«

Du kan følge opgøret her på bt.dk. før, under og efter.