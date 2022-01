Der er gået flere sug gennem de ungarske håndboldarenaer, når bolden er havnet ude hos Danmarks venstrefløj Emil Jakobsen.

For det er en oplevelse på tæt hold at se Flensburg-fløjen hoppe så højt, at han nærmest skal dukke nakken for ikke at ramme halloftet.

Trampolinbenene er en gave, som den unge Kerteminde-knægt er født med.

»Jeg tror, jeg har været heldig rent genetisk. Jeg har trænet det lidt, da jeg var yngre – men desværre har jeg pådraget mig et springerknæ, som jeg har døjet med i fire års tid nu.«

»Så jeg træner egentlig ikke spring. Jeg må bare sige, at jeg har været heldig.«

Springkraften og det store afslutningsrepertoire har gjort, at Emil Jakobsen står noteret for 35 mål på de seneste 35 afslutninger på landsholdet.

En nærmest surrealistisk statistik, som han dog selv tager ret afslappet.

»Jeg kan sagtens brænde. Jeg brænder tit til træning! Men i kampene har jeg haft lidt held, og så er jeg fundet ind i et fint flow. Det er bare dejligt, når det lykkes.«

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Når det kommer til afslutningerne, har den 23-årige fløjraket ladet sig inspirere af nogen af venstrefløjspositionens største navne.

»Jeg har kigget meget på Uwe Gensheimer, Anders Eggert og Lars Christiansen. Det er de tre, som jeg har taget inspiration fra.«

»Jeg har taget nogle af deres skud, som jeg syntes var sjove, og har udviklet på dem og set, om det var noget, jeg kunne bruge i kampene.«

Emil Jakobsen er mødt op til slutrunden med lidt flere kilo på kroppen. Dels er styrketræningsmængden øget efter skiftet til tysk håndbold, og så betyder det også noget, at svenske Hampus Wanne tager hovedparten af spilletiden i Flensburg.

»Jeg har taget lidt på i Flensburg, fordi jeg ikke har fået så meget spilletid som i GOG. Så jeg har manglet den kalorieforbrænding – så der er røget et par kilo på.«

»Men altså, jeg føler, at jeg stadig kan løbe lige så hurtigt og springe lige så højt som tidligere, så det er måske kun et plus, at der kommet lidt kilo på,« vurderer den danske højdespringer.

Lørdag skal Emil Jakobsen og Danmark igen i aktion ved EM. Her venter Kroatien i MVM Dome i Budapest – en sejr kan sikre en dansk semifinale.