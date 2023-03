Lyt til artiklen

Håndboldstjernen Mikkel Hansen er fortsat sygemeldt med stress.

Derfor var han heller ikke en del af den landsholdstrup, som mødte ind mandag for første gang siden VM-triumfen i januar.

Holdkammerat Mathias Gidsel sender gode tanker i retning af Hansen, mens landstræner Nikolaj Jacobsen helst ikke vil tale for meget om Hansen.

»Jeg har kontakt med Mikkel, men nu er det vigtigste for ham ro. Og det vil jeg også gerne give ham. Derfor vil jeg heller ikke udtale mig om hans sag lige nu. Vi håber alle, at han på et tidspunkt bliver frisk igen og klar til at spille håndbold,« siger han til B.T.

Han roser Hansen for at tage beslutningen, der blev meldt ud af Hansens klub Aalborg Håndbold i kølvandet på VM-guldet i Sverige.



»Det er altid vigtigt at mærke efter.«

»På et tidspunkt, hvis der ikke er mere at give af, så er man nødt til det, ellers så kommer man så langt ned, at man ikke kan komme op af det igen. Derfor er det rigtig fint, at Mikkel har mærket efter. Og som sagt håber vi, det går fremad, og at han kommer på håndboldbanen på et eller andet tidspunkt igen,« siger Jacobsen.

Landsholdet spiller torsdag mod Tyskland i den såkaldte Euro Cup.

Det foregår på Mikkel Hansens normale hjemmebane i Aalborg, inden der er returkamp i Hamburg søndag.