EHF's medlemmer er blevet enig om en lang række ændringer af de europæiske klubturneringer i håndbold.

Fra sæsonen 2020/21 ser Europas største håndboldturneringer betydeligt anderledes ud, end de gør i dag.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) skriver på sin hjemmeside, at en række ændringer træder i kraft for både Champions League og de øvrige turneringer.

Ændringerne er blevet en realitet efter dialog mellem EHF's bestyrelse, klubber, landshold, ligaer, spillere og sponsorer.

Først og fremmest skrumper mændenes Champions League, så der fremover kun skal være 16 hold, der deltager i turneringen hos både kvinderne og mændene. I dag er der 28 deltagere hos mændene, mens kvindernes turnering i forvejen tæller 16 hold.

Turneringen vil bestå af to puljer af otte hold, og derefter følger slutspillet, hvor de to bedste hold i hver gruppe først træder ind i kvartfinalen. Champions League vil fortsat blive afsluttet med et Final 4-stævne.

Den næstbedste europæiske turnering er fra 2020 et helt nyt tiltag.

Turneringen, der får navnet European Handball League, får hos mændene deltagelse af 24 klubber i gruppefasen med seks hold i fire grupper.

Hos kvinderne vil European Handball League bestå af 16 hold - fire grupper med fire hold. Der indføres også Final-4-stævne for kvinder som noget nyt. Hos mændene har de fire bedste hold i EHF Cuppen spillet Final 4 siden 2012.

Den nuværende Challenge Cup skifter navn til EHF Cup, der går fra at lægge navn til den næstbedste til tredjebedste europæiske klubturnering.

Desuden er EHF blevet enig om at revidere den internationale kalender, blandt andet for at give topspillerne længere pauser.

Landsholdene i Europa vil fremover samles i slutningen af april eller begyndelsen af maj i stedet for midt i juni.

Det er blevet besluttet, at mændenes Champions League-kampe rykkes til onsdag og torsdag aften.

Kampene i European Handball League spilles fremover om torsdagen som udgangspunkt. Der er dog mulighed for, at udvalgte kampe kan rykkes til onsdag.

Alle kvindernes turneringer vil fortsat finde sted på lørdage og søndage.

EHF oplyser, at der vil være yderligere informationer om de markante ændringer på et pressemøde klokken 16 søndag.

/ritzau/