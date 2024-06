Sandra Toft er overlykkelig over, at det endelig er lykkedes hende at vinde Champions League.

Det blev endelig en Champions League-guldmedalje til 34-årige Sandra Toft, da Györ slog Bietigheim 30-24 i finalen i Budapest.

- I en alder af 34 år er det dejligt, at det endelig skete, når det er en pigedrøm, siger Györ-målmanden.

- Det er fuldstændig uvirkeligt. Jeg tror aldrig, at jeg har grædt så mange glædestårer før. Det er en kæmpe drøm, der går i opfyldelse.

Sandra Toft var kampafgørende i Györs semifinale mod Team Esbjerg. Finalen blev dog anderledes for den danske målvogter, der stort set så hele kampen fra bænken.

- Da der var syv minutter tilbage, begyndte jeg allerede at sidde med tårer, fordi jeg godt kunne se, hvor det bar hen ad. Jeg nød kampen meget mere i dag, end jeg gjorde mod Esbjerg, siger Toft.

Danske Line Haugsted fik modsat Toft en stor rolle i finalen, hvor hun stod for tre af ungarernes mål.

Hun indrømmer, at hun ikke kunne nyde kampen i slutfasen på samme måde som sin danske kollega.

- Jeg var så meget i fokus, for vi har smidt det før. Jeg stod og tænkte én bold af gangen og talte hele tiden minutter.

- Da slutfløjtet kom var det sindssygt. Det er ikke til at forstå, at vi står her og har vundet. Vi har kæmpet så hårdt denne sæson, og alle fra holdet er gået så meget ind i det og støttet hinanden, siger Haugsted.

Forsvarskrumtappen skifter denne sommer til Team Esbjerg, og derfor var for hende den perfekte afslutning på Györ-tiden.

- Det er fantastisk at få lov til at slutte af på den her måde. At stå her med Champions League-pokalen. Det er så vildt, siger 29-årige Haugsted.

/ritzau/