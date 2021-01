13 år.

Så lang tid bar Steve Williams taske og golfkøller for Tiger Woods. De var ikke bare kollegaer, de var også nære venner. Men et opkald fra amerikaneren i 2011 ændrede alt.

Det fortæller Williams dokumentaren 'Tiger', hvor han deler detaljer om den fyring, der kom som et lyn fra en klar himmel fra ham.

Efter Masters-turneringen i Australien, ville Tiger Woods tage en pause, så han kunne få et pusterum og komme sig over nogle skader, forklarer Williams.

Tiger Woods og Steve Williams i 2011. Foto: DON EMMERT Vis mere Tiger Woods og Steve Williams i 2011. Foto: DON EMMERT

»Som Tiger Woods' caddie og hans gode ven, havde jeg dyb respekt for, det han havde gang i. Men jeg anede ikke, hvornår han ville spille igen. Jeg ventede bare på opkaldet: 'jeg spiller i næste uge, få styr på dit shit og kom',« fortæller Steve Williams.

Der gik dog noget tid, og da Williams blev tilbudt at være caddie for en ven, spurgte han først Tiger Woods om lov. Det fik han.

Men få dage før turneringen startede, fik Steve Williams pludselig et opkald fra golfstjernens agent, og her var meldingen en anden.

Nu var det pludselig ikke okay, at han hjalp en anden, og beskeden var klar. Hvis han gennemførte det, var tiden som caddie for Tiger Woods et afsluttet kapitel.

Tiger Woods og Steve Williams tilbage i 1999. Foto: ROBERTO SCHMIDT Vis mere Tiger Woods og Steve Williams tilbage i 1999. Foto: ROBERTO SCHMIDT

»Jeg tænkte: 'han kommer på ingen måde til at fyre mig'. Men et par dage efter turneringen fik jeg opkaldet om, at vores tid sammen var slut. Jeg føler, jeg i mit hjerte gav mig 100 procent som caddie for Tiger, og at han fyrede mig over sådan noget... det var ret usædvanligt,« siger Steve Williams.

Først troede han, at det kun var tiden som caddie, der var slut. Men han måtte hurtigt sande, det ikke var tilfældet. For selvom Tiger Woods havde været forlover til Steve Williams' bryllup, var venskabet slut.

»Jeh troede ikke, vi ikke skulle kommunikere resten af vores liv. Den tanke havde jeg slet ikke tænkt. I dag er det stadig en svær pille at sluge. Det er en, du har brugt 13 år med, du har lagt al din tid og energi, og så kan fyren ikke engang tale til dig,« siger Williams om, hvordan det hele sluttede brat mellem de to.

Han er en af mange, der i dokumentaren deler fortællinger om Tiger Woods. Det samme gør golfstjernens tidligere elskerinde, deriblandt Rachel Uchitel. Hendes fortælling kan du læse her.