En ferie på Bali udviklede sig pludselig i en helt anden retning, end Morten Olsen troede.

For den danske håndboldspiller husker tydeligt det opkald han fik, der ændrede rigtig meget. Det fortæller han i et interview med Jyllands-Posten.

Vi skal skrue tiden tilbage til sommeren 2016. På daværende tidspunkt var han i en alder af 31 aldrig blevet udtaget til en slutrunde.

Men pludselig, mens han sad der på Bali, ringede hans telefonen. I den anden ende af røret var landstræner Gudmundur Gudmundsson. Han havde en klar besked til Morten Olsen. Han skulle til Rio for at spille OL, og derfor skulle det gå stærkt.

Morten Olsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Morten Olsen. Foto: Liselotte Sabroe

Tasken blev pakket fire dage før tid, og han var nødt til at købe et par håndboldsko over nettet, så han kunne spille den slutrunde, der endte med at blive et gennembrud.

»Sport er nederlag og sejre. På landsholdet tabte jeg rent personligt i lang tid, og jeg havde flere gange lyst til at sige definitivt fra. Jeg gad ikke bruge kræfter på det, for jeg kom alligevel ikke med til slutrunderne. Det var hårdt for motivationen. Men pludselig vendte det hele, og jeg har sidenhen haft nogle fantastiske oplevelser,« fortæller han.

Som bekendt endte OL i 2016 med en guldmedalje, og siden har han kunnet tilføje endnu en medalje i den farve til samlingen.

For han var også med, da Danmark i januar 2019 vandt VM på hjemmebane i Herning. Lige så godt gik det ikke ved EM i år, hvor Danmark røg sensationelt hurtigt ud efter det indledende gruppespil.

For bagspilleren var der personligt heller ikke meget at komme efter. Det blev kun til samlet fem minutters spilletid efter at være begyndt slutrunden som reserve.

I den sidste gruppekamp mod Rusland kom Hannover-Burgdorf-spilleren slet ikke på banen, selv om de danske tilskuere flere gange råbte hans navn.

»Det betyder da, at der i hvert fald er nogen, der gad se mig spille i dag,« lød det i januar efterfølgende fra Morten Olsen rettet mod Nikolaj Jacobsen.

De to har dog efterfølgende fået talt ud.