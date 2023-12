Om to dage går det løs igen.

VM i kvindehåndbold, der afholdes i Danmark, Sverige og Norge, sættes i gang 29. november.

Og hvis Danmark skal tage medaljer med hjem fra slutrunden, tyder noget på, at de muligvis skal forbi Holland først.

Den hollandske landsholdsstjerne Estavana Polman melder nemlig klart ud: Medaljefølelsen er tilbage.

»I går sad vi sammen som en gruppe. Og så kiggede jeg mig omkring og tænkte: 'Den er der igen'. Følelsen. Jeg kan ikke forklare den, men den er der igen,« siger Polman til det hollandske medie NOS og tilføjer:

»Jeg havde også denne følelse i 2019. Den følelse har været væk længe. Nu er den tilbage.«

De hollandske håndboldkvinder vandt guld ved VM i 2019 i Japan. Estavana Polman blev dengang kåret som turneringens bedste spiller.

Den hollandske stjerne spiller til daglig i rumænske CS Rapid Bucuresti, som hun skiftede til sidste år, efter hun i ni havde foldet sig ud på håndboldbanen i Danmark.

Først for Team Esbjerg og derefter et kort ophold for Nykøbing Falster Håndboldklub.

Privat danner hun par med den tidligere professionelle fodboldspiller, Rafael van der Vaart.