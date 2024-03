Ikast havde lagt pres på Esbjerg, men vestjyderne rystede ikke på hånden og vandt sikkert 33-24 i Rumænien.

Sejren var aldrig i fare for Team Esbjerg, der på udebane knuste Rapid Bucuresti med 33-24 i den sidste spillerunde af kvindernes Champions League-gruppespil.

Vestjyderne lå inden den sidste runde toer, hvilket ville give direkte adgang til turneringens kvartfinaler.

Ikast Håndbold havde dog lørdag slået Vipers Kristiansand på udebane og vippet Esbjerg af pinden på andenpladsen.

Med sejren i Rumænien svarede vestjyderne tilbage og generobrede den direkte kvartfinaleplads fra midtjyderne. Det betyder, at tyske Bietigheim venter for Ikast i ottendedelsfinalen.

Bucuresti havde ellers tidligere voldt Esbjerg problemer, da rumænerne i sidste sæson vandt på hjemmebane i mødet med danskerne, og i efterårets opgør i Vestjylland var det blevet til en kneben dansk sejr på to mål.

Men søndag var rumænerne altså ikke i nærheden af at true Esbjerg.

Der var klasseforskel på de to hold, og som første halvleg skred frem, trak vestjyderne fra værterne.

Særligt den norske stjerne Henny Reistad var storspillende og bidrog med fem scoringer undervejs i den første del af kampen.

Den danske føring lød ved pausen på fire mål. Den burde dog have været større, men gæsterne sløsede i afslutningerne op mod pausen.

Fra anden halvlegs start fortsatte niveauforskellen mellem de to hold, og Reistad gjorde, hvad der passede hende på banen i Rumænien.

Nede med otte mål i anden halvleg forsøgte rumænerne med en mandsopdækning af Henny Reistad, men lige lidt hjalp det, da flere af Esbjergs øvrige profiler i stedet tog over.

Profilen Nora Mørk udnyttede pladsen, som den rumænske mandsopdækning gav, og højrebacken bidrog med flere målgivende afleveringer og scoringer.

I løbet af anden voksede den danske føring sig så stor, at træner Jesper Jensen havde mulighed for at give Reistad en velfortjent tidlig fyraften. Nordmanden endte kampen på otte scoringer.

/ritzau/