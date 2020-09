Storholdet CSM Bucuresti gæster søndag Esbjerg, som mangler et par skadede profiler i CL-dysten.

Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg fik en god start på sæsonens Champions League, da det blev til en sikker sejr mod tyske SG BBM Bietigheim i første runde af gruppespillet.

Modstanden bliver forventeligt noget vanskeligere, når vestjyderne får besøg af det rumænske storhold CSM Bucuresti søndag.

Bucuresti vandt Champions League i 2016 og er blevet nummer tre to gange siden. Det skyldes ikke mindst stjernespilleren Cristina Neagu, som er holdets helt store profil.

Samtidig mangler Esbjerg et par store profiler i Estavana Polman og Line Jørgensen. Derfor iklæder holdet sig en underdogrolle.

- Vi er kommet godt fra start i denne sæson, selv om vi ikke er så mange spillere. Andre tager ansvar i fraværet af "Essie" og Line Jørgensen, og det vil komme os til gode, også når de vender tilbage, siger stregspiller Marit Malm Frafjord i en pressemeddelelse fra klubben.

- Kan vi få forsvaret til at fungere og hindre Neagus samspil med stregen, er vi ikke uden muligheder.

32-årige Neagu er fire gange kåret til verdens bedste af Det Internationale Håndboldforbund (IHF), og to gange har Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) tildelt hende en lignende hæder.

Ifølge Esbjerg-træner Jesper Jensen ligger det danske hold stadig niveaumæssigt lige under den absolutte top i Europa. Men med muligheder for overraskelser, når stjernerne står rigtigt.

- Jeg er fortsat spændt på at se, hvor vi ligger styrkemæssigt, og kampen mod CSM Bucuresti er et meget godt pejlemærke, siger han i klubbens pressemeddelelse.

- Vi er nok ikke et top-6-hold, men ligger lige under, og det bliver vigtigt at udnytte chancen for sejr, når de store hold ikke rammer topniveauet.

Esbjerg har fået en stærk start på sæsonen med fem sejre i fem kampe i Bambusa Kvindeligaen, så holdet bør have selvtilliden til at slå til, hvis det lykkes at stække Cristina Neagu.

