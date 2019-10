Team Esbjerg møder søndag eftermiddag rumænske Bukarest i holdenes første Champions League-kamp i sæsonen.

Søndag går det løs på den helt store scene for Team Esbjerg, når håndboldkvinderne tager hul på Champions League.

Men det er en hård start, det danske mesterhold får på turneringen, når Bukarest kommer på besøg i Danmark.

Det rumænske hold vandt Champions League i 2015/16-sæsonen, og foruden Bukarest er vestjyderne også i pulje med sidste sæsons sølvvindere, Rostov-Don fra Rusland.

- I det store perspektiv er det et ordentligt bjerg, der skal bestiges. To af top 5-holdene i Europa er i vores gruppe, og i vores halvdel af de 16 hold er der måske seks af top 8-holdene, siger Esbjerg-træner Jesper Jensen i en pressemeddelelse fra klubben.

Esbjergs mulighed bliver dog netop at tage point i søndagens kamp. For selv om Bukarest anses som et tophold, så er der i øjeblikket en del kaos i klubben med flere stjerner skadet og en nuværende og uvant femteplads i den hjemlige liga.

- Bukarest har nærmest allerede tabt mesterskaber derhjemme. Der er rod og kaos, men det er tophold gode til at præstere i. Det er bare en del af præmissen i den håndboldverden, disse spillere er en del af, og sårede dyr er som regel de farligste, siger Jesper Jensen.

- Alligevel er det en af de kampe, jeg på forhånd siger, vi skal vinde. Det kræver, at vi får kontrol over kampen, evner at minimere de dårlige perioder og trykke på i gode perioder.

Håndboldekspert for TV2 Sport Bent Nyegaard tror dog, at esbjergenserne får det svært søndag på hjemmebanen mod de stærke rumænere, og generelt spår han ikke det eneste danske Champions League-hold mange chancer i turneringen.

- De store klubber kan reagere på det, der sker, og der må vi bare se i øjnene, at den danske håndboldøkonomi er en helt anden, siger han til Ritzau.

- De økonomisk stærke hold kan gå ud og etablere sig og finde alternativer, hvis der kommer skader. Det er noget sværere, når du hedder Jesper Jensen. Han får ikke stillet en halv million til rådighed, så hans arbejdsbetingelser er nogle helt andre.

Kampen mellem Esbjerg og Bukarest fløjtes i gang klokken 16.50.

/ritzau/