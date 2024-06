Det glæder Henny Reistad og Rikke Iversen, at Team Esbjerg fik afsluttet Final 4 med en sejr og bronze.

Syv års trænerarbejder i Team Esbjerg blev endelig kvitteret med en Champions League-medalje for cheftræner Jesper Jensens i den sidste kamp i spidsen for holdet mod Metz.

Det glæder profilen Rikke Iversen, at det endelig lykkedes holdet at spille medaljer til Esbjerg.

- Det betyder sindssygt meget, at vi kan give Jesper en ordentlig afslutning. Han har betydet så sindssygt meget for den her klub, det her hold og de her piger, siger Iversen.

- At kunne afslutte det her med ham på næstbedste vis med en bronzemedalje, det er noget, som vi alle på holdet ønskede at give ham.

Norske Henny Reistad var fremragende i kampen om tredjepladsen.

13 mål blev det til for backen, der også anerkender, at hun er glad for sejren oven på skuffelsen mod Györ i semifinalen.

- Selvfølgelig er vi stadigvæk skuffede efter semifinalenederlaget, men bronzemedaljer gør bare en forskel i forhold til, hvordan vi fejrer det efter, siger den norske profil.

Reistad kom først rigtig i gang i løbet af anden halvleg mod Györ, og derfor glæder hendes præstation i bronzekampen hende.

- Jeg skal være ærlig og sige, at min følelse ikke var, at jeg var helt oplagt inden kampen.

- Det har været svært for mig, fordi jeg har været skuffet efter semifinalen. Både mit holds vegne, men også på grund af min egen præstation. Jeg burde have gjort mange af tingene anderledes mod Györ, siger Reistad.

Rikke Iversen sender roser til sine norske kolleger Nora Mørk og Henny Reistad, der blev delte topscorere i kampen mod Metz.

- Når man har to spillere, der laver 26 mål, kan man ikke sige andet, end at man er heldig, at man spiller sammen med dem og ikke mod dem, lyder det fra Iversen.

- Jeg er så glad for, at jeg får oplevelsen at spille med de to, for de udvikler mig hver dag som holdkammerat, og giver mig muligheden for at presse mig selv til det yderste hver træning.

- Og så kan man bare se i sådan en kamp, der stepper de op og har en stjerneeffekt over dem, som hold skal bruge for at vinde kampe, siger den danske landsholdsstreg.

