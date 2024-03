Team Esbjerg slog på overlegen facon Krim Ljubljana, mens Odense lige skulle spilles varme i Montenegro.

Team Esbjerg og Odense Håndbold er godt på vej til at booke billet direkte til kvartfinalerne i Champions League.

Lørdag aften var de i kamp i den prestigefyldte turnering, hvor de to bedste i de to grupper slipper for ottendedelsfinaler, og begge de danske klubber vandt.

På hjemmebane var Team Esbjerg klasser bedre end Krim Ljubljana, som langt hen ad vejen ikke fik et ben til jorden. Vestjyderne vandt 29-21 og er dermed tilbage på sporet efter to nederlag i træk i Champions League.

Odense havde i løbet af første halvleg en smule problemer på udebane mod Buducnost, men hankede op i sig selv og knuste modstanderen med de overbevisende cifre 33-17.

Det betyder, at de danske mandskaber er på andenpladsen i hver deres gruppe. Der er to kampe tilbage af gruppespillet.

I Esbjerg var der aldrig tvivl om sejren, selv om værterne sløsede en smule i anden halvleg og tabte momentum. Fra kampens begyndelse opbyggede Esbjerg hurtigt en stor føring og blev aldrig for alvor truet.

Norske Nora Mørk var som vanligt i stort spillehumør. Med sit eminente overblik stod hun for bunker af oplæg til holdkammeraterne, mens hun også blev Esbjergs topscorer.

Daria Dmitrieva var den eneste Krim Ljubljana-spiller, der for alvor kunne udfordre den vestjyske defensiv. Hun diskede op med 10 af slovenernes 21 mål.

I Montenegro fik Odense en god indledning på kampen, men hjemmeholdet fra Buducnost overtog momentum og var et skridt foran i en lang periode af første halvleg.

Odense manglede løsninger offensivt, men pludselig kom der hul på bylden. Særligt kontraspillet begyndte at fungere, og med fire scoringer i træk vendte fynboerne 11-13 til 15-13 lige før pausefløjt.

Buducnost havde op til kampen været plaget af sygdom, og den manglende bredde kom til udtryk efter pausen, hvor Odense holdt legestue, og værterne hurtige begyndte at hænge med mulen.

Modstanderen fra Montenegro bliver trænet af legenden Bojana Popovic, men også hun var ude med sygdom, og derfor stod hendes assistent, den tidligere Slagelse-stjerne Maja Savic, i spidsen for holdet lørdag.

/ritzau/