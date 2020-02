Team Esbjerg var tæt på sejren ude mod Metz, men måtte til sidst tage til takke med et vigtigt point i kampen.

Team Esbjerg var ikke bagud en eneste gang i den svære udekamp mod franske Metz i kvindernes Champions League, men en fransk scoring i sidste sekund sørgede for pointdeling.

Selv om vestjyderne var skuffede over at gå glip af sejren til sidst, så kunne holdet rejse hjem med et vigtigt point til tabellen efter 31-31.

Det betyder, at Esbjerg, Metz og Rostov-Don alle har ni point i toppen af gruppen, hvor alle seks hold mangler at spille tre kampe.

Der er fire point ned til femtepladsen for Esbjerg. De fire bedste hold går videre til kvartfinalerne, så de danske mestre står med gode kort på harpikshånden.

Esbjerg havde fint flow i angrebsspillet fra start, og især en stærkt skydende Estavana Polman gjorde ondt på franskmændene.

Hollænderen havde succes fra distancen, og da hun bragte vestjyderne foran 8-5 efter små 14 minutters spil, havde Polman sendt halvdelen af de danske scoringer i nettet.

Danskerne kom også foran 12-8, men en længere scoringspause for Esbjerg bragte Metz tilbage, og derfor var det helt lige ved pausen - 15-15.

Efter pausen var det fortsat en storspillende Polman, som sørgede for, at en lidt overraskende udesejr fortsat lurede.

I mål stod Rikke Poulsen også flot, og kombineret med Polmans evner i modsatte ende, så var Jesper Jensens tropper foran 23-20 med 16 minutter tilbage af kampen.

Metz forsøgte at stække Esbjerg ved at gå frem i mandsopdækning af Estavana Polman, men det lykkedes kun delvist. For de andre Esbjerg-spillere bød i stedet ind.

Marit Jacobsen og Sonja Frey fandt hullerne i det franske forsvar, så Esbjerg hele tiden kunne fastholde en spinkel føring.

Med fem minutter igen reducerede Metz til 28-29 fra fløjen, men de franske kvinder missede på to kontrachancer efterfølgende, så Sonja Frey kunne gøre det til 30-28 med tre minutter igen.

Esbjerg forpassede dog muligheden for at komme i front med tre efter endnu en fransk fejl, og i stedet kunne Metz udligne til 30-30 med godt et minut igen.

Sonja Frey sendte igen Esbjerg på vinderkurs 20 sekunder før tid, men i sidste angreb fik franskmændene udlignet til 31-31.

/ritzau/